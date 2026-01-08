شهريار.. «الثنائية الأولى» تمنح «النمور» نقطة ثمينة



فيصل النقبي (كلباء)

تألق اللاعب الإيراني شهريار موناغلو مع نادي كلباء خلال مواجهة فريقه أمام الوصل، وأسهم بشكل بارز في خروج «النمور» بنقطة ثمينة، بعدما تكفّل بتسجيل هدفي فريقه في اللقاء، وسجّل موناغلو ثنائية كلباء، التي تُعد الأولى له هذا الموسم، ليؤكد قيمته الفنية وأهميته في الخط الهجومي، بعدما كان حاضراً في اللحظات الحاسمة ونجح في ترجمة الفرص إلى أهداف.

وبهذه الثنائية، رفع موناغلو رصيده إلى أربعة أهداف مع كلباء في الموسم الحالي، مواصلاً تقديم مستويات مميزة تعزز من حظوظ الفريق في مواصلة النتائج الإيجابية خلال الجولات المقبلة من المسابقة.