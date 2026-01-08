شترونتس: شتيجن يفتقد للزخم مع منتخب ألمانيا



برلين (د ب أ)

قال توماس شترونتس، لاعب المنتخب الألماني الأسبق لكرة القدم، إنه يجب أن يصبح أوليفر باومان الحارس الأساسي للمنتخب الألماني في بطولة كأس العالم بسبب غموض موقف مارك أندريه تير شتيجن.

وقال شترونتش لمجلة «كيكر» في عددها الصادر اليوم الخميس، إن أي نقاش حول هذا الموضوع سيتم «إغلاقه من البداية» على يد المدرب يوليان ناجلسمان بهذه الطريقة.

وقال المدافع السابق إن مهمة ناجلسمان هي «رسم صورة واضحة خلال الشهور القادمة بالنسبة للدفاع، بما في ذلك مركز حارس المرمى»، استعداداً للبطولة التي تقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو في أميركا والمكسيك وكندا.

وقال: «تير شتيجن يفتقد للزخم، وهناك كثير من الغموض». وكان تير شتيجن، حارس برشلونة، اختير ليكون الحارس الأساسي في 2024 بعد اعتزال مانويل نوير اللعب الدولي. وقال شترونتس إن اتخاذ قرار واضح من ناجلسمان سينهي أي تكهنات بشأن عودة نوير، والتي نفاها نوير.