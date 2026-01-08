الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إقبال كبير على المشاركة في بطولة التقاط الأوتاد بالوثبة

إقبال كبير على المشاركة في بطولة التقاط الأوتاد بالوثبة
8 يناير 2026 17:00

 

أبوظبي (وام)

تشهد بطولة قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة لالتقاط الأوتاد إقبالاً كبيراً على المشاركة فيها على مدار يومي 11 و12 يناير الجاري. وقال اتحاد الفروسية والسباق إن عملية تسجيل الفرسان مستمرة، تمهيداً لإعلان القائمة النهائية للمشاركين، بالإضافة إلى اعتماد لجان التحكيم والإشراف، وبرنامج المنافسات للبطولة السادسة في الموسم الحالي.
وأشار راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد بالاتحاد، إلى تزايد عدد الراغبين بالمشاركة، لاسيما أن الفعاليات السابقة شهدت تنافساً كبيراً بين الفرسان، مشيراً في الوقت نفسه إلى التعاون الكبير من مسؤولي قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، لاستضافة البطولتين السادسة والسابعة.

