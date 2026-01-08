الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شابر متصدر «السباق إلى دبي» يشارك في بطولة البحرين للجولف

شابر متصدر «السباق إلى دبي» يشارك في بطولة البحرين للجولف
8 يناير 2026 17:30

 
دبي (الاتحاد)
أكد ثلاثة من أبرز النجوم العالميين للجولف، يتقدمهم الجنوب أفريقي جايدن شابر، متصدر الترتيب الحالي هذا الموسم لـ «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد للجولف، إلى جانب بادريج هارينجتون، الفائز بثلاثة ألقاب في بطولات الجراند سلام الكبرى، وديلان فريتيلي، الفائز باللقب في 2024، مشاركتهم في بطولة بابكو إنرجيز البحرين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير.
وسينضم الثلاثي إلى مارتن كوفرا، الفائز بجائزة السير هنري كوتون لأفضل لاعب مستجد في جولة دي بي ورلد 2025، في النادي الملكي في مملكة البحرين، للمشاركة في النسخة الثالثة من البطولة التي تقام ضمن موسم «السباق إلى دبي» للجولف 2026.
ويتطلع شابر، المتصدر الحالي لترتيب «السباق إلى دبي» في جولة دي بي ورلد، إلى مواصلة انطلاقته القوية في موسم 2026، حيث حقق اللاعب الجنوب أفريقي انتصارين متتاليين في جولة دي بي ورلد، عندما فاز بلقبي بطولتي ألفريد دانهيل والبنك الأفريقي الآسيوي موريشيوس المفتوحة، وجاء فوزه في المرتبين بعد جولة فاصلة، مما جعله يتصدر حالياً ترتيب «السباق إلى دبي» برصيد 1348 نقطة.

