مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. البستكي يتوج بلقب كأس جميلتي للأفراس



عصام السيد (دبي)

تُوج الفارس عبدالله عبد الرحمن البستكي على صهوة «بوليو ماركان» لإسطبلات (إم آر إم)، بلقب سباق كأس جميلتي للأفراس، لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثالث أيام فعاليات «النسخة 19»، لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.

شهد السباق الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، مشاركة 188 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، ورصدت الطاير للسيارات جوائز قيمة للفائزين بالسباق وتقوم بدعم ورعاية كأس جميلتي للقدرة المخصص للأفراس منذ عام 2012.

وتمكن البطل عبدالله البستكي على صهوة «بوليو ماركان» من اقتناص اللقب بإشراف المدرب إسماعيل محمد، بعد أداء قوي حيث كان تاسعاً في المرحلة الأولى، وتقدم للمركز السابع في المرحلة الثانية، وإلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة قبل أن يحصد اللقب في المرحلة الأخيرة بعد مجهود وافر وتنافس مثير، وقطع المسافة بزمن 4:26:15 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.04 كلم/ ساعة.

وجاء الفارس محمد صالح العطاس في المركز الثاني، على صهوة «آرو شاي ستار» لإسطبلات الوثبة، ومسجلاً 4:26:26 ساعة، فيما حلّ ثالثاً الفارس سيف المزروعي على صهوة «بوليو أهنو» لإسطبلات (إم آر إم)، ومسجلاً 4:26:29 ساعة.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وأحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وممثلين من الطاير للسيارات الشركة الراعية للسباق، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.

ويستأنف المهرجان صباح السبت بمسك الختام كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي يُعد من أبرز الفعاليات المنتظرة في عالم سباقات القدرة والتحمل.