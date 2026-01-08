الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. البستكي يتوج بلقب كأس جميلتي للأفراس

مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. البستكي يتوج بلقب كأس جميلتي للأفراس
8 يناير 2026 18:00


عصام السيد (دبي)
تُوج الفارس عبدالله عبد الرحمن البستكي على صهوة «بوليو ماركان» لإسطبلات (إم آر إم)، بلقب سباق كأس جميلتي للأفراس، لمسافة 120 كلم، برعاية الطاير للسيارات، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، ضمن ثالث أيام فعاليات «النسخة 19»، لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة.
شهد السباق الذي نظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية والسباق، مشاركة 188 فارساً وفارسة من مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة، ورصدت الطاير للسيارات جوائز قيمة للفائزين بالسباق وتقوم بدعم ورعاية كأس جميلتي للقدرة المخصص للأفراس منذ عام 2012.
وتمكن البطل عبدالله البستكي على صهوة «بوليو ماركان» من اقتناص اللقب بإشراف المدرب إسماعيل محمد، بعد أداء قوي حيث كان تاسعاً في المرحلة الأولى، وتقدم للمركز السابع في المرحلة الثانية، وإلى المركز الخامس في المرحلة الثالثة قبل أن يحصد اللقب في المرحلة الأخيرة بعد مجهود وافر وتنافس مثير، وقطع المسافة بزمن 4:26:15 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 27.04 كلم/ ساعة.
وجاء الفارس محمد صالح العطاس في المركز الثاني، على صهوة «آرو شاي ستار» لإسطبلات الوثبة، ومسجلاً 4:26:26 ساعة، فيما حلّ ثالثاً الفارس سيف المزروعي على صهوة «بوليو أهنو» لإسطبلات (إم آر إم)، ومسجلاً 4:26:29 ساعة.
وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، وأحمد راشد الكعبي، المدير العام لنادي دبي للفروسية، وممثلين من الطاير للسيارات الشركة الراعية للسباق، بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى.
 ويستأنف المهرجان صباح السبت بمسك الختام كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، والذي يُعد من أبرز الفعاليات المنتظرة في عالم سباقات القدرة والتحمل.

أخبار ذات صلة
«العميمي» بطل «الإسطبلات الخاصة»
ميلينا منديز بطلة كأس السيدات في مهرجان محمد بن راشد للقدرة
كأس جميرا للقدرة
سباقات القدرة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة
مهرجان محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة
مدينة دبي العالمية للقدرة
آخر الأخبار
رُبع نهائي «كان 2025».. «الأقوى» في القرن الحالي
الرياضة
رُبع نهائي «كان 2025».. «الأقوى» في القرن الحالي
اليوم 18:30
مزارعون يحتجون في باريس والحكومة تندد
الأخبار العالمية
مزارعون يحتجون في باريس والحكومة تندد
اليوم 18:29
حاكم الشارقة يعتمد موقعاً لإنشاء مقر جديد لـ«جمعية صيادي الأسماك» في ضاحية الخالدية
علوم الدار
حاكم الشارقة يعتمد موقعاً لإنشاء مقر جديد لـ«جمعية صيادي الأسماك» في ضاحية الخالدية
اليوم 18:22
صندوق أبوظبي للتنمية يطلق «منصة أبوظبي العالمية للمياه»
اقتصاد
صندوق أبوظبي للتنمية يطلق «منصة أبوظبي العالمية للمياه» بقيمة 2 مليار دولار
اليوم 18:14
مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. البستكي يتوج بلقب كأس جميلتي للأفراس
الرياضة
مهرجان محمد بن راشد للقدرة.. البستكي يتوج بلقب كأس جميلتي للأفراس
اليوم 18:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©