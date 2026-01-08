الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الركراكي: الجاهزية الذهنية مفتاح الحسم في قمة المغرب والكاميرون

الركراكي: الجاهزية الذهنية مفتاح الحسم في قمة المغرب والكاميرون
8 يناير 2026 17:21

 
الرباط (د ب أ)
أكد وليد الركراكي، مدرب المنتخب المغربي، أن المواجهة أمام الكاميرون في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية تمثل «صداماً قارياً» بين منتخبين كبيرين، مشدداً على أن مباريات الإقصاء المباشر تفرض تركيزاً عالياً تفادياً للأخطاء المكلّفة في هذه المرحلة الحاسمة من البطولة.
وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي للمباراة، اليوم الخميس: «كل الفرق الكبيرة متواجدة في هذا الدور، والطموح هو الذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة. مباريات الإقصاء المباشر دائماً صعبة، والكاميرون أمة رياضية كبيرة وتحضر في مثل هذه المواعيد، ونتمنى أن نظهر وجهاً مشرفاً لكرة القدم الأفريقية».
وكشف مدرب «أسود الأطلس» عن آخر مستجدات الحالة الصحية لبعض لاعبيه، قائلاً: «استعدنا حمزة إيجامان رغم أنه كان جاهزاً منذ مباراة تنزانيا، أما سفيان أمرابط فمازال يعاني من إصابة بالكعب منذ فترة لعبه مع ريال بيتيس، ونحاول ضمان مشاركته ولو لبعض الوقت. رومان سايس بدوره يواصل التحضيرات للعودة في أقرب وقت».
وشدد الركراكي على أن العامل الذهني سيكون حاسماً في مباراة الغد: «الجاهزية الذهنية لها أهمية كبيرة، والمنتخب الذي سيرتكب أقل عدد من الأخطاء ستكون له أفضلية. لا يهم من سيلعب بقدر ما يهم المستوى الذهني داخل أرضية الملعب».
واستطرد: «لدينا خيارات تكتيكية متعددة، وأحياناً يفهم التغيير على أنه خوف، لكننا سنعتمد دائماً على إمكانياتنا وطريقة لعبنا». وتحدث الركراكي عن طبيعة المواجهة المنتظرة: «التاريخ أصبح من الماضي، المنتخبان يراهنان على هذه البطولة للتألق. القتال في وسط الملعب سيكون كبيراً، وأثق في كل اللاعبين الذين سيدخلون اللقاء».
كما أبرز أهمية الكرات الثابتة، قائلاً: «نحن من أقوى المنتخبات في استغلال الضربات الثابتة، لكن علينا صنع عدد أكبر من الفرص والركنيات حتى نسجل منها». وتابع الركراكي: «نحن من أكثر المنتخبات استحواذاً وصنعاً للفرص، ورغم ذلك هناك من لا يعجبه أداؤنا خارج الملعب. مباراة الغد مختلفة وعلينا أن نكون أكثر حذراً حتى لا تفاجئنا الكاميرون بكرات في وراء ظهرنا». كما أشاد بنظيره الكاميروني قائلاً: «مدرب الكاميرون أكثر تجربة مني، وأنا سعيد لأن صامويل إيتو وضع ثقته فيه. تولى المهمة في ظرف صعب وترك بصمته، وهي فرصة للتنويه بأهمية الاعتماد على المدرب المحلي».

منتخب المغرب
منتخب الكاميرون
وليد الركراكي
كأس الأمم الأفريقية
