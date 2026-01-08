سابالينكا تهاجم رابطة محترفات التنس: الروزنامة جنونية



بريسبان (د ب أ)

شنت النجمة البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى عالمياً، هجوماً عنيفاً على الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات بسبب طول الموسم الرياضي، واصفة الجدول الزمني بأنه «جنوني» ولا يضع سلامة اللاعبات ضمن أولوياته.

وجاءت تصريحات سابالينكا عقب تأهلها السهل لدور الثمانية من بطولة بريسبان الدولية للتنس بفوزها على الرومانية سورانا كيرستيا، وأكدت سابالينكا أن القواعد الحالية «صارمة للغاية» وتجبر اللاعبات على خوض منافسات وهن في حالة إعياء أو إنهاك بدني شديد، مشيرة إلى أنها تعرضت هي والمصنفة الثانية على العالم، البولندية إيجا شفيونتيك لخصم نقاط من رصيدهما في الموسم الماضي بسبب عدم المشاركة في عدد كاف من بطولات فئة 500 نقطة.

وأوضحت المصنفة الأولى على العالم، أنها مستعدة لتحمل العقوبات وخصم النقاط في سبيل «حماية جسدها» من الإصابات المتزايدة في الملاعب، مضيفة «إنهم يتبعون مصالحهم الخاصة ولا يركزون على حمايتنا».

وتستعد سابالينكا الآن لمواجهة ثأرية في دور الثمانية أمام الأميركية ماديسون كيز، التي حققت فوزاً ماراثونياً أمام الروسية ديانا شنايدر، وتأهلت الكازاخية يلينا ريباكينا المصنفة الثالثة لدور الثمانية بفوزها على الإسبانية باولا بادوسا، كما تفوقت التشيكية كارولينا موخوفا على الروسية إيكاترينا ألكسندروفا، والروسية لودميلا سامسونوفا على البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش، وقلبت الأمريكية جيسيكا بيجولا، المصنفة الرابعة تأخرها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا إلى فوز مستحق بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.