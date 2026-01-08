الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«فخر أبوظبي» يكتسح عجمان بـ «ثلاثية» في دوري أدنوك للمحترفين

«فخر أبوظبي» يكتسح عجمان بـ «ثلاثية» في دوري أدنوك للمحترفين
8 يناير 2026 19:33


مراد المصري (أبوظبي)
استعاد الجزيرة توازنه بتحقيق الفوز على عجمان 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، في الجولة 12 ضمن دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس، ويبقى «البركان» في المركز التاسع برصيد 13 نقطة.
جاء ملخص اللقاء بأكمله في الشوط الأول، الذي نجح خلاله الجزيرة من تحويل أفضيلته إلى أهداف متتالية، بدأها محمد ربيع بهدف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 22.
وعزز نبيل فقير تقدم فريقه بعد مجهود فردي حيث انطلق داخل منطقة الجزاء وسدد كرة صاروخية سكنت شباك عجمان في الدقيقة 33، وعادل فقير ليضيف الهدف الثالث بعد لعبة جماعية مشتركة اختتمها بتحويل بالكرة بلمسة بقدمه اليسرى في الدقيقة 36.
ولم يشهد الشوط الثاني مستجدات جديدة رغم بعض المحاولات من الفريقين، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة بثلاثية نظيفة.

