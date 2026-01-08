الخميس 8 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
«أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» يحتفي بالإرث الرياضي للإمارة

8 يناير 2026 20:00

 

الشارقة (وام)
كشفت هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقدته في البيت الغربي بالشارقة عن تفاصيل النسخة الرابعة من «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي يومي 10 و 11 من يناير الجاري بالتعاون مع الاتحاد الدولي لتطوير كرة القدم والفيفا ومنصة فيفا بلس ليؤكد مكانته كحدث سنوي للاحتفاء بالرياضة والثقافة من خلال جمعه أساطير الرياضة في مجموعة من البرامج المليئة بالأنشطة التي تسلط الضوء على دور إمارة الشارقة المهم كمركز عالمي للثقافة والسياحة والرياضة.
حضر المؤتمر الصحفي خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومحمد عبيد الحصان أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعلي العارف الرئيس التنفيذي لأكاديمية وورلد بادل أكاديمي، ويوري جوركاييف المستشار الخاص لكرة القدم لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (جياني إنفانتينو)، وماسیمیلیانو سوجلیا المدیر العام للاتحاد الدولي لتطویر كرة القدم، وسام ماكلارين مدير الجولف في نادي الشارقة للجولف والرماية، وستيف كرين المدیر التنفیذي للاتحاد الدولي للفوت جولف بجانب مشاركة كل من الأساطير ديفيد تريزيجيه وفيرناندو يورينتي.
وبات «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» في عامه الرابع، واحداً من أبرز الفعاليات الرياضية، مستقطباً مشاركة متميزة من نخبة الرياضيين وأساطير كرة القدم من مختلف أنحاء العالم. ويعكس النجاح المستمر لهذا الحدث الالتزام الراسخ من الإمارة في تقديم فعاليات رياضية ذات مستوى عالمي، تسلط الضوء على جهود الإمارة المستمرة في تعزيز مكانتها كوجهة رياضية وثقافية بارزة.
وأكد المدفع حرص الإمارة على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى لإبراز إمكاناتها وتعزيز منظومتها السياحية من خلال تسليط الضوء على معالمها الثقافية والرياضية، مشيرا إلى سعى النسخة الرابعة من الحدث إلى إبراز جهود الإمارة في تحقيق التناغم بين السياحة والرياضة والاستدامة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.
وتشمل فعاليات «أسبوع نجوم كرة القدم في الشارقة» «جولة النجوم للبادل» في 10 يناير في الأكاديمية العالمية للبادل في الشارقة و الفعالية الثانية «نجوم الكرة في الفوت جولف» في 11 يناير على جانب «ليلة النجوم» على أرض الملعب في نادي الشارقة الرياضي بمشاركة 36 لاعباً من أبرز نجوم وأساطير اللعبة الدوليين السابقين.

