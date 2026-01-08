العين يقلب الطاولة على الظفرة ويواصل الابتعاد بالصدارة

معتز الشامي (أبوظبي)



حول العين تأخره بهدف إلى فوز بهدفين على مضيفه الظفرة في المباراة التي جمعت بينهما على استاد حمدان بن زايد، اليوم، في ختام الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين.

تقدم الظفرة في الدقيقة 16 من ركلة جزاء نفذها جوبسون سانتوس، ونجح العين في تسجيل هدفين بالشوط الثاني عن طريق كودجو لابا في الدقيقة 60، ونسيم الشاذلي في الدقيقة 82، وبالنتيجة واصل «الزعيم» الانفراد بالصدارة ووصل للنقطة 30، فيما توقف رصيد الظفرة عند 15 نقطة بالمركز الثامن.

جاء الشوط الأول سريعاً من الفريقين، وسط هجوم متبادل، ونجح الظفرة في حسمه بهدف دون رد في الدقيقة 16 من ركلة جزاء نفذها جوبسون سانتوس، على طريقة «بانينكا»، وكانت ردة فعل العين سريعة بعد التأخر بهدف، ووصل لمرمى أصحاب الأرض في أكثر من فرصة قريبة، وألغت تقنية الفيديو هدفاً لكودجو لابا بداعي التسلل.

ودخل العين الشوط الثاني بحثاً عن هدف التعديل، وبعد عدة محاولات نجح كودجو لابا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 60، بلمسة ذكية من عرضية بلاسيوس، ليصل لابا لهدف رقم 100 في دوري أدنوك للمحترفين من داخل منطقة الجزاء، وأسفر ضغط العين في قلب الطاولة على أصحاب الأرض، بالهدف الثاني عن طريق نسيم الشاذلي في الدقيقة 82 من متابعة سريعة للكرة المرتدة من القائم.