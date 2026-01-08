«إيريل زد» لإسطبلات الشراع يتصدر البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة



أبوظبي (وام)

اختتمت اليوم البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة، بمنافسة للخيول عمر 7 سنوات، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، ضمن فعاليات كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز، بنادي أبوظبي للفروسية.

وتنافس في هذه الفئة 32 خيلاً، وصعد منها 12 خيلاً لجولة التمايز، وأكملتها 7 خيول دون خطأ، وانتزع الفوز بكأس الصدارة الجواد «إيريل زد» من إسطبلات الشراع بقيادة الفارس حميد عبدالله المهيري.

وجاء ثانياً الجواد «زد سفن فور تي» بقيادة الفارس البريطاني اليكساندر ماكلين، وذهب المركز الثالث إلى الفرس «سيلينا 235» من نادي الشارقة للفروسية، بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي.

وشهدت منافسات البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 6 سنوات أمس بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ120 سم، فوز الفرس «بي بلانتاين» بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر بفارق التوقيت.

وتجدد التنافس في المنافسة الثانية للخيول من ذات الفئة العمرية (6 سنوات)، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز ال125 سم، وأكملت 7 خيول الجولة الرئيسية دون خطأ، وانتقلت إلى جولة التمايز، وكانت من دون خطأ لجوادين، أولهما «زد سفن ليلا» بقيادة الفارسة البريطانية كاتي سبيلر، و«إس إس بينا كولادا» من إسطبلات الشراع بقيادة فارسنا مبخوت عويضة الكربي.

وجمع اللقاء الثاني 32 خيلاً عمر 7 سنوات، في المنافسة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز الـ125 سم، ونجح 11 خيلاً في إكمال المرحلتين دون خطأ، وبفارق التوقيت جاء الفوز من نصيب الجواد «زد سفن فور تي» بقيادة الفارس البريطاني اليكساندر ماكلين، وتوّجت بجائزة المركز الثاني الفرس «جالوسي دو بيديو»، وذهب المركز الثالث إلى الفرس «اإس اإس أورانيا» بقيادة الفارس سالم أحمد السويدي.

وفي سياق متصل أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز فئة «الخمس نجوم» في نسختها الـ 15، اكتمال إجراءات قوائم الفرسان المشاركين في البطولة الرئيسية فئة الخمس نجوم، والبطولة الدولية فئة النجمتين، ودولية خيول القفز الصغيرة، واعتماد 144 فارساً وفارسة، و303 خيول من 32 دولة.