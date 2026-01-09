مبابي جاهز للمشاركة في نهائي السوبر الإسباني

جدة(أ ف ب)

قال مدرب ريال مدريد شابي ألونسو، إن النجم الفرنسي كيليان مبابي جاهز للمشاركة في المباراة النهائية للكأس السوبر الإسبانية لكرة القدم أمام برشلونة بعد تعافيه من إصابة في الركبة.

واستبعد قائد "الديوك" من قائمة الفريق المسافرة إلى السعودية، حيث فاز ريال مدريد على جاره أتلتيكو مدريد 2-1 في نصف النهائي الخميس، وضرب موعداً في كلاسيكو ساخن مع غريمه برشلونة الأحد.

وقال ألونسو للصحفيين في جدة: "مبابي أفضل بكثير، يشعر بحالة جيدة، ولديه نفس فرصة اللعب مثل زملائه".

وأضاف أن مبابي سيلتحق بالفريق الجمعة.

ويعد اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً هداف ريال مدريد هذا الموسم برصيد 29 هدفاً في جميع المسابقات خلال 24 مباراة.

وكان برشلونة حامل اللقب تغلب على أتلتيك بلباو 5-0 الأربعاء في نصف النهائي الأول.