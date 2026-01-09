«الكاف» ينهي أزمة حكم مباراة المغرب والكاميرون

الرباط (د ب أ)

وضع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم حداً للجدل والتكهنات، حول أسباب تأخر الإعلان عن أطقم التحكيم، التي تدير مباراتي المغرب ضد الكاميرون، والسنغال ضد مالي في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتنطلق منافسات دور الثمانية من البطولة الأفريقية المقامة في المغرب، في وقت لاحق من اليوم الجمعة.

وتسبّب تأخر إعلان «الكاف» عن أطقم التحكيم، في حالة من الجدل حول السر وراء هذا التأخير غير المعتاد.

وكشف الاتحاد الأفريقي عن أسماء حكام مباراة المغرب والكاميرون، والتي سيديرها طاقم تحكيم بقيادة الموريتاني دحان بيده، والذي يعاونه الثنائي الأنجولي جيرسون دوس سانتوس وإيفينالدو سانشيز مساعدين، بالإضافة إلى الكونغولي ستيفن مويو مساعداً ثالثاً.

كما يضم طاقم التحكيم، السوداني محمود إسماعيل حكماً رابعاً، وفي تقنية الفيديو تم اختيار كل من الغاني دانييل لاريا، والتونسي هيثم قيراط، والسنغالي باباكار سار، بالإضافة إلى الكونغولي رينيه لوزايا مراقبا للحكام.

وفي مباراة السنغال ومالي تم اختيار طاقم تحكيم فيها بقيادة الجنوب أفريقي توم أبونجيل، ويعاونه مواطنه زاخالي جرانفيل، وسورو فاتسواني من ليسوتو، والجابوني بوريس ديتسوجا مساعدين.

كما سيكون الرواندي صامويل أويكوندا حكماً رابعاً، وفي تقنية الفيديو يوجد كل من الزيمبابوي برايتون تشيميني، والكاميروني إلفيس نوبو نجوجوي، وسيكون السنغالي فاتوي جاي مراقباً للحكام.

وخلف تأخر إعلان الكاف عن أطقم الحكام حالة من الجدل بين الإعلام المغربي، حيث ذكرت تقارير أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدم بشكوى رسمية لدى الاتحاد الأفريقي احتجاجاً على تأخير تعيين حكام مباراة المنتخب المغربي مع نظيره الكاميروني.

وأوضحت صحيفة «هيسبريس» المغربية أن الاتحاد المغربي يرى أن هذا التأخير غير مبرر، ولا يتوافق مع المعايير التنظيمية المعتمدة في المنافسات القارية الكبرى.

وأضافت أن غياب الإعلان الرسمي عن هوية الطاقم التحكيمي لمباراة مصيرية، يطرح الكثير من علامات الاستفهام بخصوص الجوانب التنظيمية ويربك تحضيرات الفريقين.

وأشارت إلى أن تسريبات عدة وضعت اسم الحكم المصري أمين عمر بمساعدة مواطنيه محمود أبو الرجال كمساعد أول وعادل البنا كمساعد ثان، إلى جانب الكونغولي جان جاك ندالا حكماً رابعاً.

وبعد موجة من الجدل حول هوية طاقمي تحكيم مباراتي الجمعة في دور الثمانية، أعلن «كاف» أخيرا عن الاختيارات الرسمية للمباراتين. وأشارت التقارير أيضاً أنه قد تم طرح اسم المصري أمين عمر حكما للمباراة بين المغرب والكاميرون، لكن الاتحاد الأفريقي لم يؤكد أو ينفي الاختيار، ليتم الإعلان أخيرا عن تعيين الموريتاني بيده حكماً للمواجهة المرتقبة.