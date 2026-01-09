تياجو.. اكتشاف «البريميرليج» لحل أزمة «السامبا الهجومية»

معتز الشامي (أبوظبي)

يُعد البرازيلي إيجور تياجو أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في موسم 2025/2026 بعدما سجل 16هدفاً، يطارد بها لاعب برينتفورد، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجل 20 هدفاً.

لكن بعد تسجيله هدفين لبرينتفورد في مرمى سندرلاند، حطم تياجو الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب برازيلي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك تياجو الآن 16 هدفاً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم ماتيوس كونيا، الذي سجل 15 هدفاً في 33 مباراة الموسم الماضي.

كما يتفوق على نجم أرسنال جابرييل مارتينيلي (15 هدفاً في 36 مباراة)، ونجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو (15 هدفاً في 37 مباراة)، اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي، في قائمة البرازيليين الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد من البريميرليج. لكن يبقى السؤال من هو إيجور تياجو الذي برز فجأة؟

تدرّج تياجو في صفوف الناشئين بنادي كروزيرو، ثم انضم للفريق الأول عام 2020. وبعد عامين، انتقل إلى لودوجوريتس البلغاري مقابل 1.3 مليون يورو، وكان صعوده في كرة القدم الأوروبية سريعاً، فبعد تسجيله 21 هدفاً وصناعته 11 هدفاً في 55 مباراة، انتقل إلى كلوب بروج البلجيكي مقابل 11 مليون يورو.

وفي بلجيكا، تألق مجدداً، مسجلاً 29 هدفاً في 55 مباراة. وتم بيعه في نهاية موسمه الأول مع النادي مقابل 33 مليون يورو، وأعاقت إصابتان في الركبة مسيرة تياجو في عامه الأول مع برينتفورد، حيث لم يلعب سوى 8 مباريات، لكنه الآن، وقد تعافى من الإصابات، ويتألق تحت قيادة كيث أندروز، يحدث فرقاً ملحوظاً في الملعب.

وتبلغ قيمة تياجو 35 مليون يورو، وهو النجم الأول في فريق برينتفورد حالياً، والذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع اقتراب كأس العالم 2026، يبرز اسم تياجو كخيار مفاجئ محتمل في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي للمباريات الودية في مارس.

ولعدم تمكنه من إيجاد مهاجم صريح، اعتمد المدرب الإيطالي على ريتشارليسون، وإيجور جيسوس، وجواو بيدرو، لكن دون تحقيق نجاح كبير، لهذا السبب، قد يكون البرازيلي القادم من برينتفورد الحل الأمثل لمنتخب «السامبا».