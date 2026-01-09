السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تياجو.. اكتشاف «البريميرليج» لحل أزمة «السامبا الهجومية»

تياجو.. اكتشاف «البريميرليج» لحل أزمة «السامبا الهجومية»
9 يناير 2026 10:45

معتز الشامي (أبوظبي)
يُعد البرازيلي إيجور تياجو أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي في موسم 2025/2026 بعدما سجل 16هدفاً، يطارد بها لاعب برينتفورد، إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سجل 20 هدفاً.
لكن بعد تسجيله هدفين لبرينتفورد في مرمى سندرلاند، حطم تياجو الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب برازيلي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويملك تياجو الآن 16 هدفاً، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي السابق المسجل باسم ماتيوس كونيا، الذي سجل 15 هدفاً في 33 مباراة الموسم الماضي.
كما يتفوق على نجم أرسنال جابرييل مارتينيلي (15 هدفاً في 36 مباراة)، ونجم ليفربول السابق روبرتو فيرمينو (15 هدفاً في 37 مباراة)، اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على التوالي، في قائمة البرازيليين الأكثر تسجيلاً للأهداف في موسم واحد من البريميرليج. لكن يبقى السؤال من هو إيجور تياجو الذي برز فجأة؟
تدرّج تياجو في صفوف الناشئين بنادي كروزيرو، ثم انضم للفريق الأول عام 2020. وبعد عامين، انتقل إلى لودوجوريتس البلغاري مقابل 1.3 مليون يورو، وكان صعوده في كرة القدم الأوروبية سريعاً، فبعد تسجيله 21 هدفاً وصناعته 11 هدفاً في 55 مباراة، انتقل إلى كلوب بروج البلجيكي مقابل 11 مليون يورو.
وفي بلجيكا، تألق مجدداً، مسجلاً 29 هدفاً في 55 مباراة. وتم بيعه في نهاية موسمه الأول مع النادي مقابل 33 مليون يورو، وأعاقت إصابتان في الركبة مسيرة تياجو في عامه الأول مع برينتفورد، حيث لم يلعب سوى 8 مباريات، لكنه الآن، وقد تعافى من الإصابات، ويتألق تحت قيادة كيث أندروز، يحدث فرقاً ملحوظاً في الملعب.
وتبلغ قيمة تياجو 35 مليون يورو، وهو النجم الأول في فريق برينتفورد حالياً، والذي يحتل المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع اقتراب كأس العالم 2026، يبرز اسم تياجو كخيار مفاجئ محتمل في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي للمباريات الودية في مارس.
ولعدم تمكنه من إيجاد مهاجم صريح، اعتمد المدرب الإيطالي على ريتشارليسون، وإيجور جيسوس، وجواو بيدرو، لكن دون تحقيق نجاح كبير، لهذا السبب، قد يكون البرازيلي القادم من برينتفورد الحل الأمثل لمنتخب «السامبا».

 

أخبار ذات صلة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
إندريك من حجيم الريال إلى «جنة ليون»!
إيرلينج هالاند
الدوري الإنجليزي
كارلو أنشيلوتي
منتخب البرازيل
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©