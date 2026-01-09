السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء في 2025.. بنفيكا يتصدر والريال يهزم برشلونة!

الأكثر حصولاً على ركلات الجزاء في 2025.. بنفيكا يتصدر والريال يهزم برشلونة!
9 يناير 2026 11:15

معتز الشامي (أبوظبي)
تُعد فرصة التسديد من علامة الجزاء (12 ياردة) من أفضل الفرص لتسجيل الأهداف، وغالباً ما يحرز اللاعبون المميزون بنسبة مرتفعة من هذه الركلات، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 80% من ركلات الجزاء تُسجل، وترتفع هذه النسبة مع بعض أفضل مسددي الركلات في التاريخ، مثل، هاري كين، ورونالد كومان، وكريستيانو رونالدو، فمن هي الأندية التي حصلت على أكبر عدد من ركلات الجزاء خلال عام 2025، ومن حقق أكبر نسبة نجاح لتحويلها إلى أهداف؟
بعد تحليل بيانات أفضل 10 أندية في جميع المسابقات، يتصدر بنفيكا القائمة، حيث حصل على أكبر عدد من ركلات الجزاء العام الماضي بواقع 26 ركلة، سجل منها 23 ركلة.
وغالباً ما تهيمن على صفحات الصحف في وسائل الإعلام الإسبانية نظريات المؤامرة التحكيمية المزعومة حول عملاقي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة، وحصل ريال مدريد على ركلات جزاء أكثر من غريمه التقليدي في عام 2025، حيث احتل المركز الثاني برصيد 21 ركلة جزاء (بنسبة تسجيل بلغت 67%)، بينما حلّ برشلونة في المركز العاشر برصيد 14 ركلة (بنسبة تسجيل بلغت 86%).
وجاء جلطة سراي التركي في المركز الثالث بعد حصوله على 16 ركلة جزاء، نجح في تسجيل 15 منها. وفي المركز الرابع يأتي العملاق الألماني بايرن ميونيخ بعد حصوله على 16 ركلة جزاء أيضاً، نجح في تسجيل 14 منها. وأكمل عملاق فرنسا باريس سان جيرمان قائمة الخمسة الأوائل، حيث حصل 16 ركلة جزاء، نجح في تسجيل 12 منها.
وفي المركز السادس، جاء فريق سبورتينج لشبونة البرتغالي بـ15 ركلة جزاء، بنسبة تسجيل بلغت 93%، يليه بشكتاش التركي بـ15 ركلة جزاء، بنسبة تسجيل بلغت 80%، وروايال أونيون سان جيلواز البلجيكي بـ15 ركلة جزاء، بنسبة تسجيل بلغت 73%، وفي المركز التاسع يحلّ فريق تفينتى الهولندي بـ14 ركلة جزاء، بأكبر نسبة نجاح في القائمة بلغت 100%.

