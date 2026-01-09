هالاند يقتحم القائمة.. رونالدو الأسرع وصولاً إلى 150 هدفاً مع الأندية!

معتز الشامي (أبوظبي)

واصل إيرلينج هالاند، كتابة اسمه في سجلات تاريخ مانشستر سيتي والأندية، حيث سجل هدفه رقم 150 مع النادي، في تعادل مان سيتي وبرايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان المهاجم النرويجي البالغ من العمر 25 عاماً إضافة كبيرة منذ انضمامه إلى السيتي، قادماً من بوروسيا دورتموند مقابل 60 مليون يورو في عام 2022، وفاز هالاند بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقب في دوري أبطال أوروبا، لكن أرقامه التهديفية المذهلة هي ما يميزه عن أقرانه، حيث يُعد أكثر هدافي العالم غزارة في تسجيل الأهداف، وقد حطّم العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم.

وأصبح هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأسرع لاعب يسجل 50 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى وصوله إلى 150 هدفاً مع السيتي في 173 مباراة، ولكن هل كان هالاند أسرع اللاعبين وصولاً إلى 150 هدفاً مع الأندية في القرن 21؟

فمن أسرع اللاعبين وصولاً إلى 150 هدفاً مع الأندية!

استغرق هالاند 179 مباراة للوصول إلى هذا الإنجاز، لكن كان هناك لاعب واحد حققه أسرع بكثير، وهو كريستيانو رونالدو، حيث احتاج النجم البرتغالي إلى 149 مباراة فقط لتسجيل 150 هدفاً مع ريال مدريد، بمعدل أكثر من هدف في المباراة الواحدة، بينما يحتل زلاتان إبراهيموفيتش المركز الثاني، حيث احتاج الأسطورة السويدية إلى 176 مباراة لتحقيق هذا الإنجاز مع باريس سان جيرمان.

وتضم قائمة أفضل 10 لاعبين نخبة من أفضل المواهب الهجومية على مدار العقود الثلاثة الماضية، حيث تمثل أندية من جميع الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

ويكمل روبرت ليفاندوفسكي (193 مباراة مع بايرن ميونيخ) وكيليان مبابي (196 مباراة مع باريس سان جيرمان) قائمة الخمسة الأوائل، بينما ينضم إدينسون كافاني كلاعب ثالث من باريس سان جيرمان (216 مباراة)، ويعد تشيرو إيموبيلي اللاعب الوحيد من أندية الدوري الإيطالي الذي يظهر في القائمة، بعد تسجيله 150 هدفاً مع لاتسيو في 217 مباراة، ومن المثير للاهتمام أن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، يغيب عن قائمة العشرة الأوائل بفارق ضئيل، حيث يحتل المركز الثاني عشر.