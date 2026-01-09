«دبي للسلة» يطيح بحامل لقب الدوري الأوروبي للمرة الثانية

دبي (الاتحاد)

واصل فريق دبي لكرة السلة تألقه في موسمه الافتتاحي ضمن منافسات الدوري الأوروبي (EuroLeague)، بعدما حقق فوزاً تاريخياً جديداً على العملاق التركي وحامل اللقب فريق فناربخشه، بنتيجة 92-81، في المباراة التي أقيمت على أرض كوكاكولا أرينا، مسجّلاً انتصاره الثاني هذا الموسم على بطل أوروبا.

وبدعم جماهيري كامل العدد في دبي، فرض فريق المدرب يوريكا جوليماتس سيطرته المعتادة على أرضه خلال مواجهة عالية الوتيرة، ليحسم اللقاء ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الأوروبي.

وجاء هذا الفوز ليضع حداً لسلسلة انتصارات فريق فناربخشه، التي امتدت لأربع مباريات متتالية، مؤكداً في الوقت ذاته الحضور المتصاعد لفريق دبي لكرة السلة بين نخبة أندية القارة الأوروبية.

ومنذ صافرة البداية، فرض أصحاب الأرض أسلوبهم على طرفي الملعب، وقدموا أداءً منظماً وحاسماً تُوّج بفوز مستحق أمام جماهيرهم. وقاد البوسني كينان كامينياس الفريق بأداء قوي، محققاً «دابل دابل» من 20 نقطة و15 متابعة، فيما تصدّر ماكينلي رايت قائمة المسجلين برصيد 22 نقطة، ليؤكد اللاعبان حضورهما اللافت في موسمهما الأول مع فريق دبي لكرة السلة.

وأشاد المدير الفني لفريق دبي لكرة السلة، يوريكا جوليماتس، بردة فعل لاعبيه عقب نهاية اللقاء قائلاً: «مبروك للاعبين لقد استجبنا للتحدي بأفضل طريقة ممكنة، وبعد المباراتين السابقتين، كنّا ندرك أننا بحاجة إلى إظهار رغبة وطاقة أكبر، وهذا بالضبط ما قدمه اللاعبون اليوم».

وعكست الأجواء داخل ملعب كوكاكولا أرينا حجم المناسبة، حيث ساهم جمهور الفريقين في خلق 40 دقيقة استثنائية من كرة السلة. وخصّ غوليماتس جماهير دبي بإشادة خاصة قائلاً: «جماهير فنربخشة حضرت بقوة، لكنني فخور جداً بجماهيرنا. لقد نافسوا في المدرجات بنفس الروح التي نافسنا بها على أرض الملعب. أهنئهم وأهنئ اللاعبين».

ويُعد هذا الفوز هو الانتصار الثالث عشر لفريق دبي لكرة السلة على أرضه هذا الموسم، عبر بطولتين مختلفتين، الأمر الذي يعزّز مكانة كوكاكولا أرينا كإحدى أصعب الملاعب للمنافسة، ضمن اثنتين من أقوى بطولات كرة السلة الأوروبية.

وتتجه الأنظار الآن إلى المواجهة المقبلة، حيث تستضيف دبي فريق بوراك موزارت الصربي ضمن منافسات الدوري الأدرياتيكي، وذلك مساء الاثنين المقبل، حيث يُعد شهر يناير من أكثر الأشهر ازدحاماً بمباريات كرة السلة في دبي.