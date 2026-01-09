«الإمارات للدرّاجات» يتوّج بلقب «أستراليا لسباق الزمن»

بيرث (الاتحاد)

قدّم جاي فاين أداءً قوياً ليتوّج بلقب بطولة أستراليا الوطنية لسباق الزمن، بعد جولة اتّسمت بالقوة والدقة في ضبط الإيقاع على طرق بيرث، ليحسم القميص الأخضر والذهبي للموسم المقبل.

وأُقيم السباق على مسار دائري بطول 39.1 كيلومتر، تميّز بمسارات طويلة ومكشوفة، وأجزاء سريعة بمحاذاة الساحل، إضافة إلى عدة منعطفات تقنية كافأت القوة البدنية والكفاءة الديناميكية الهوائية.

وسجّل فاين زمناً قدره 46 دقيقة و52 ثانية، بمعدل سرعة مذهل بلغ 50.05 كم/س، ليكون الدرّاج الوحيد الذي تجاوز حاجز 50 كم/س خلال السباق.

وتألّق فاين في الأجواء الحارة، مسجّلاً أسرع الأزمنة المرحلية، قبل أن ينهي بقوة في الكيلومترات الأخيرة، ويحسم الفوز بفارق واضح عن أقرب منافسيه.

ويقول جاي فاين في تصريح له: «أنا سعيد وفخور للغاية ببدء موسم 2026 بفوز. استعادة القميص الأخضر والذهبي في بطولة سباق الزمن لها قيمة خاصة جداً بالنسبة لي. فاتني اللقب العام الماضي، وأنا سعيد حقاً بوصولي في حالة جيدة وقدرتي على تقديم أداء بهذا المستوى».

عملت بجد خلال الشتاء الأوروبي للاستعداد لصيف أستراليا، وأنا سعيد لأن هذا الجهد أثمر. التحضيرات مع الفريق كانت ممتازة، ومن الرائع بدء الموسم بهذه الطريقة. ارتداء الألوان الوطنية شرف دائماً.

ويُعد هذا الفوز لقباً وطنياً جديداً لفاين، وبداية قوية للموسم بالنسبة لفريق فريق الإمارات-إكس آر جي، بما يعكس جاهزية الفريق ومستواه قبل انطلاق حملة 2026. وسيعود فاين إلى المنافسات مجدداً خلال عطلة نهاية الأسبوع في سباق الطريق للرجال.

نتائج بطولة أستراليا الوطنية لسباق الزمن

1- جاي فاين (فريق الإمارات-إكس آر جي) - 46:52

2 - أوليفر بليدن (فريق برينان) - +31 ثانية

3- كيلاند أوبراين (جايكو-العلا) - +40 ثانية