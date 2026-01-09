«مافريكس» يُنهي سلسلة هزائم «يوتا جاز» في السلة الأميركي!

واشنطن (أ ب)

أوقف فريق يوتا جاز سلسلة هزائمه في بطولة الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه)، التي استمرت في مبارياته الخمس الماضية.

وحقق يوتا جاز فوزاً ثميناً على ضيفه دالاس مافريكس بنتيجة 116/ 114، ضمن منافسات المسابقة.

وتقمّص لوري ماكارنين دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله 33 نقطة لمصلحة يوتا جاز، بالإضافة لقيامه بسبع متابعات تحت السلة، في حين أضاف زميله كيونتي جورج 19 نقطة بالإضافة لتقديمه 7 تمريرات حاسمة. كما أحرز برايس سينسابو 14 نقطة لأصحاب الأرض، بينما ساهم كيفن لوف بـ10 نقاط، فضلاً عن قيامه بعشر متابعات.

وفي المقابل، تصدّر كوبر فلاج قائمة هدافي مافريكس بتسجيله 29 نقطة و10 متابعات و8 تمريرات حاسمة، فيما أحرز كلاي طومسون 23 نقطة للفريق الضيف من بينها 6 رميات ثلاثية، كما أضاف أنتوني ديفيس 21 نقطة و11 متابعة لمافريكس أيضاً.