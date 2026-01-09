السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

راندل يتألق في فوز «تيمبرولفز» على «كافاليرز» بالسلة الأميركي

راندل يتألق في فوز «تيمبرولفز» على «كافاليرز» بالسلة الأميركي
9 يناير 2026 11:49

لوس أنجلوس (رويترز)

أخبار ذات صلة
«السلة الأميركي».. كارلايل 1000 فوز وإدواردز يتخطى 10000 نقطة
«مافريكس» يُنهي سلسلة هزائم «يوتا جاز» في السلة الأميركي!

سجل جوليوس راندل 28 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه ليقود مينيسوتا تيمبرولفز للفوز 131-122 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في مباراة بدوري كرة ​السلة الأميركي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.
وأضاف زميله جيدن ماكدانيالز ‌26 نقطة وأنهى المباراة بإحراز 11 من أصل ​14 محاولة، وسجل أنتوني إدوارز ⁠25 ‌نقطة ليحقق مينيسوتا انتصاره الرابع على التوالي.
وتلقى كليفلاند الخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات رغم إحراز نجمه دونوفان ميتشل 30 نقطة، وإضافة زميله ⁠سام ميريل 22 نقطة من على مقاعد البدلاء.
وتقدم ⁠كافاليرز 67-63 مع نهاية الشوط الأول قبل أن يهيّمن مينيسوتا على المباراة بتسجيل 43 ​نقطة، مقابل 22 نقطة للفريق الزائر في الربع الثالث، ليقلب تأخره بفارق أربع نقاط إلى تقدم بفارق 17 نقطة.
وافتتح صاحب الأرض الربع الأخير بإحراز تسع نقاط دون رد، قبل أن ​يحافظ تيمبرولفز على تماسكه ‍في الدقائق الأخير ليحقق الانتصار.
وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، حقق المدرب ريك كارلايل الانتصار رقم 1000 في مسيرته التدريبية، خلال فوز فريقه إنديانا بيسرز 114-112 ⁠على مضيفه تشارلوت هورنتس.
وأحرز ​باسكال سياكام 18 من أصل 30 نقطة في الشوط الأول، وسجل السلة ​الحاسمة قبل 11.5 ثانية على نهاية ‍اللقاء، لينهي بيسرز مسيرة من 13 هزيمة متتالية في الدوري.

مينيسوتا تيمبرولفز
دوري السلة الأميركي
كليفلاند كافاليرز
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©