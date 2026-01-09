راندل يتألق في فوز «تيمبرولفز» على «كافاليرز» بالسلة الأميركي

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل جوليوس راندل 28 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة وقدم ثماني تمريرات حاسمة لزملائه ليقود مينيسوتا تيمبرولفز للفوز 131-122 على ضيفه كليفلاند كافاليرز في مباراة بدوري كرة ​السلة الأميركي للمحترفين أقيمت الليلة الماضية.

وأضاف زميله جيدن ماكدانيالز ‌26 نقطة وأنهى المباراة بإحراز 11 من أصل ​14 محاولة، وسجل أنتوني إدوارز ⁠25 ‌نقطة ليحقق مينيسوتا انتصاره الرابع على التوالي.

وتلقى كليفلاند الخسارة الثانية في آخر ثلاث مباريات رغم إحراز نجمه دونوفان ميتشل 30 نقطة، وإضافة زميله ⁠سام ميريل 22 نقطة من على مقاعد البدلاء.

وتقدم ⁠كافاليرز 67-63 مع نهاية الشوط الأول قبل أن يهيّمن مينيسوتا على المباراة بتسجيل 43 ​نقطة، مقابل 22 نقطة للفريق الزائر في الربع الثالث، ليقلب تأخره بفارق أربع نقاط إلى تقدم بفارق 17 نقطة.

وافتتح صاحب الأرض الربع الأخير بإحراز تسع نقاط دون رد، قبل أن ​يحافظ تيمبرولفز على تماسكه ‍في الدقائق الأخير ليحقق الانتصار.

وفي مباريات أخرى أقيمت الليلة الماضية، حقق المدرب ريك كارلايل الانتصار رقم 1000 في مسيرته التدريبية، خلال فوز فريقه إنديانا بيسرز 114-112 ⁠على مضيفه تشارلوت هورنتس.

وأحرز ​باسكال سياكام 18 من أصل 30 نقطة في الشوط الأول، وسجل السلة ​الحاسمة قبل 11.5 ثانية على نهاية ‍اللقاء، لينهي بيسرز مسيرة من 13 هزيمة متتالية في الدوري.