«السلة الأميركي».. كارلايل 1000 فوز وإدواردز يتخطى 10000 نقطة

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق ريك كارلايل، مدرب إنديانا بيسرز، فوزه رقم 1000 في مسيرته التدريبية، في الوقت الذي تجاوز فيه نجم مينيسوتا تمبروولفز أنتوني إدواردز حاجز الـ10 آلاف نقطة، وذلك الخميس في منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وأصبح كارلايل (66 عاماً) المدرب الحادي عشر في تاريخ الدوري الذي يصل إلى عتبة 1000 فوز في الموسم المنتظم، خلال مسيرة امتدت 25 عاماً، بعد أن قاد بيسرز إلى فوز مثير على شارلوت هورنتس 114-112.

ويُعد كارلايل ثاني أكثر المدربين الحاليين تحقيقاً للانتصارات، خلف دوك ريفرز صاحب 1178 فوزاً، بينما يعود الرقم القياسي إلى جريج بوبوفيتش الذي قاد سان أنتونيو سبيرز من 1996 حتى 2024.

وخلال مسيرته كلاعب، لم يترك كارلايل بصمة كبيرة رغم تتويجه بلقب الدوري مع بوسطن سلتيكس عام 1986 بدور ثانوي، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية كمساعد مدرب بين 1989 و2000، ويتولى أول مهمة تدريب رئيسية مع ديترويت بيستونز عام 2001.

بلغ كارلايل القمة بحصوله على جائزة أفضل مدرب في الدوري عام 2002، وقاد بيستونز في الموسم التالي إلى نهائي المنطقة الشرقية.

وبعد فترة أولى مع بيسرز بين 2003 و2007، ترك كارلايل بصمته مع دالاس مافريكس (2008-2021)، حيث تُوِّج باللقب عام 2011 إلى جانب النجم الألماني ديرك نوفيتسكي.

ثم عاد لقيادة بيسرز في فترة ثانية، وقاد الفريق إلى نهائي الدوري قبل أن يخسر أمام أوكلاهوما سيتي ثاندر الموسم الماضي في المباراة السابعة، لكن الموسم الحالي كان صعباً على الفريق بسبب إصابة نجمه تايريز هاليبورتون، إذ يمتلك الفريق أسوأ سجل في الدوري بـ7 انتصارات و31 هزيمة.

وكان الكاميروني باسكال سياكام (30 نقطة و14 متابعة) صاحب الفضل في منح مدربه فوزه رقم 1000، بعد 13 خسارة متتالية، بسلة أخيرة أكروباتية.

وفي مينيابوليس، سجل أنتوني إدواردز 25 نقطة ليقود مينيسوتا تمبروولفز إلى الفوز على كليفلاند كافالييرز 131-122، ليصبح بعمر 24 عاماً و156 يوماً ثالث أصغر لاعب في تاريخ الدوري يتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة، بعد ليبرون جيمس (23 عاماً و59 يوماً) وكيفن دورانت (24 عاماً و33 يوماً).

وبفوزه هذا، ارتقى تمبروولفز، بقيادة نجم الارتكاز الفرنسي رودي غوبير الذي حقق ثنائية مزدوجة (11 نقطة و13 متابعة)، إلى المركز الرابع في المنطقة الغربية بسجل 25 انتصارا مقابل 13 هزيمة.

من جهة أخرى، أُرجئت مباراة شيكاغو بولز وميامي هيت في اللحظة الأخيرة بسبب الرطوبة على أرضية ملعب «يونايتد سنتر» الناتجة عن الأمطار الغزيرة في إلينوي.

وأعلنت رابطة الدوري أن المباراة تأجلت «بسبب الرطوبة التي جعلت اللعب على أرضية الملعب مستحيلاً»، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقاً.