كيريوس يعتذر عن عدم خوض «الفردي» في «أستراليا للتنس»

ملبورن(رويترز)

قال نيك كيريوس الذي بلغ نهائي ويمبلدون سابقاً، اليوم الجمعة إنه لن يخوض منافسات الفردي في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر، لأنه غير جاهز لخوض مباريات من خمس مجموعات.

وسيشارك ​اللاعب الأسترالي (30 عاماً)، والذي وصل إلى دور الثمانية ‌في البطولة الكبرى على أرضه في عام ​2015، لكنه عانى من سلسلة من ⁠الإصابات ‌في المواسم الأخيرة، في منافسات الزوجي فقط في البطولة التي ستبدأ في ملبورن بارك في 18 يناير.

وكتب كيريوس على وسائل التواصل ⁠الاجتماعي "بعد بعض المحادثات مع الاتحاد الأسترالي للتنس، ⁠قررت التركيز على منافسات الزوجي في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام".

وأضاف: "أنا جاهز بدنياً وعدت إلى ​الملعب، لكن المباريات من خمس مجموعات هي أمر مختلف تماما، ولست مستعداً تماماً لخوضها حتى النهاية".

وتابع: "هذه البطولة تعني لي كل شيء، لكنني أفضل منح مكاني لشخص مستعد للحصول على ​لحظته الخاصة".

وأكمل: "كل ما ‍في الأمر أنني سأعود العام المقبل وأنا متحمس للمنافسة. وسأراكم هناك".

وخضع كيريوس لعملية جراحية لإعادة بناء المعصم وعمليتين جراحيتين في الركبة منذ ‍خسارته في نهائي ويمبلدون 2022 أمام ⁠نوفاك ديوكوفيتش، ويحتل حاليا المركز ​670 عالمياً.

وخسر بمجموعتين دون رد في الدور الأول من بطولة برزبين المفتوحة ​على يد ألكسندر كوفاسيفيتش يوم الثلاثاء، وكان ‍يسعى للحصول على بطاقة دعوة لخوض منافسات الفردي في ملبورن بارك.

وفاز كيريوس بلقب زوجي الرجال في أستراليا المفتوحة عام 2022، عندما تعاون مع مواطنه تاناسي كوكيناكيس ليفوزا على مواطنيهما ماكس بورسيل ‌وماثيو إبدين بمجموعتين دون رد في النهائي.