السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الزعيم» يغرّد خارج السرب بالشراسة الهجومية والخانة الصفرية

«الزعيم» يغرّد خارج السرب بالشراسة الهجومية والخانة الصفرية
9 يناير 2026 14:30

معتز الشامي (أبوظبي)
يبدو أن نادي العين يخوض سباقاً مع نفسه، محصناً صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ30 نقطة، لكن الرقم الأهم في مسيرة «البنفسج» هذا الموسم ليس عدد النقاط، بل هو الخانة الصفرية في الهزائم، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً، ما الذي يملكه العين ولا يملكه غيره؟ هذا ما نستعرضه وفق أرقام الفريق بشكل عام، خصوصاً في مواجهة الظفرة بالجولة الأخيرة، والتي شهدت تحويل تأخر العين بهدف في الشوط الأول إلى فوز في نهاية اللقاء.
وتظهر الإحصائيات أن العين لا يترك مجالاً للصدفة، ففي مباراته الأخيرة أمام الظفرة، فرض الفريق «ديكتاتورية» فنية بنسبة استحواذ بلغت 65%، وهذا الاستحواذ ليس مجرد أرقام، بل هو وسيلة لخنق الخصم، حيث أتمّ الفريق 450 تمريرة صحيحة، منها 328 تمريرة في ملعب الخصم، مما يعني أن المباراة كانت تدار في «غرفة عمليات» هجومية لا تهدأ.
ولم يكن الفوز على الظفرة (2-1) وليد الصدفة أو ضربة حظ، بل هو نتيجة ضغط هائل، حيث أطلق لاعبو العين 22 تسديدة، منها 14 من داخل الصندوق، وصنعوا 16 فرصة، وهذه الكثافة الهجومية على دفاعات الخصوم، تؤدي حتماً إلى الانهيار تحت وطأة الهجوم المستمر، على المرمى وهو ما حدث في كرة الهدف الثاني، التي جاءت من تسديدة مرتدة لكاكو لتجد نسيم الشاذلي متمركزاً ومعه 5 لاعبين من العين داخل الـ18، ولكنه سددها في الشباك.
سر آخر لعدم الخسارة يكمن في «الصلابة البدنية»، حيث كسب لاعبو العين 64% من الالتحامات الهوائية و57% من الالتحامات الأرضية، وهذا التفوق يمنح الفريق القدرة على استعادة الكرة بسرعة، ومنع أي مرتدة قد تهدد مرمى «الزعيم»، وبهذا يواصل البنفسج صدارته بقوة لجدول الترتيب، ويبتعد بالقمة، نحو تحقيق أهم أهداف الموسم، في الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين.

أخبار ذات صلة
تواصل منافسات «اللقايا» في مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة الختامي
مشاركة واسعة في المسابقات التراثية بمهرجان الظفرة
العين
دوري أدنوك للمحترفين
الظفرة
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©