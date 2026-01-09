«الزعيم» يغرّد خارج السرب بالشراسة الهجومية والخانة الصفرية

معتز الشامي (أبوظبي)

يبدو أن نادي العين يخوض سباقاً مع نفسه، محصناً صدارته لدوري أدنوك للمحترفين بـ30 نقطة، لكن الرقم الأهم في مسيرة «البنفسج» هذا الموسم ليس عدد النقاط، بل هو الخانة الصفرية في الهزائم، وهو ما يطرح سؤالاً جوهرياً، ما الذي يملكه العين ولا يملكه غيره؟ هذا ما نستعرضه وفق أرقام الفريق بشكل عام، خصوصاً في مواجهة الظفرة بالجولة الأخيرة، والتي شهدت تحويل تأخر العين بهدف في الشوط الأول إلى فوز في نهاية اللقاء.

وتظهر الإحصائيات أن العين لا يترك مجالاً للصدفة، ففي مباراته الأخيرة أمام الظفرة، فرض الفريق «ديكتاتورية» فنية بنسبة استحواذ بلغت 65%، وهذا الاستحواذ ليس مجرد أرقام، بل هو وسيلة لخنق الخصم، حيث أتمّ الفريق 450 تمريرة صحيحة، منها 328 تمريرة في ملعب الخصم، مما يعني أن المباراة كانت تدار في «غرفة عمليات» هجومية لا تهدأ.

ولم يكن الفوز على الظفرة (2-1) وليد الصدفة أو ضربة حظ، بل هو نتيجة ضغط هائل، حيث أطلق لاعبو العين 22 تسديدة، منها 14 من داخل الصندوق، وصنعوا 16 فرصة، وهذه الكثافة الهجومية على دفاعات الخصوم، تؤدي حتماً إلى الانهيار تحت وطأة الهجوم المستمر، على المرمى وهو ما حدث في كرة الهدف الثاني، التي جاءت من تسديدة مرتدة لكاكو لتجد نسيم الشاذلي متمركزاً ومعه 5 لاعبين من العين داخل الـ18، ولكنه سددها في الشباك.

سر آخر لعدم الخسارة يكمن في «الصلابة البدنية»، حيث كسب لاعبو العين 64% من الالتحامات الهوائية و57% من الالتحامات الأرضية، وهذا التفوق يمنح الفريق القدرة على استعادة الكرة بسرعة، ومنع أي مرتدة قد تهدد مرمى «الزعيم»، وبهذا يواصل البنفسج صدارته بقوة لجدول الترتيب، ويبتعد بالقمة، نحو تحقيق أهم أهداف الموسم، في الفوز بلقب دوري أدنوك للمحترفين.