مارتينيلي يعتذر لـ«برادلي» عن السلوك المثير للجدل!

لندن (د ب أ)

أعرب جابرييل مارتينيلي، لاعب فريق أرسنال، عن أسفه الشديد لدفعه كونور برادلي، خارج أرض الملعب، وكشف أنه قدم اعتذاراً مباشراً لمدافع ليفربول الذي تعرض لإصابة بالغة.

وألقى مارتينيلي الكرة باتجاه برادلي وتعامل معه بعنف وهو ملقى على أرض الملعب في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة أرسنال وضيفه ليفربول، التي انتهت بالتعادل من دون أهداف، مساء أمس الخميس، على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، في قمة مباريات المرحلة الـ21 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وغادر برادلي 22 عاماً، الملعب متكئاً على عكازين، وقد ارتدى دعامة لركبته اليسرى، فيما تلقى مارتينيلي بطاقة صفراء بسبب هذا التصرف، الذي أثار غضب لاعبي ليفربول.

ووصف روي كين، قائد مانشستر يونايتد السابق، سلوك مارتينيلي بأنه «مشين»، وذلك خلال حديثه في محطة (سكاي سبورتس) التليفزيونية. ورداً على الانتقادات، كتب اللاعب البرازيلي منشوراً على حسابه الخاص بتطبيق (إنستجرام): «تواصلت أنا وكونور عبر الرسائل، وقد اعتذرت له بالفعل».

وأضاف مارتينيلي في منشوره، الذي أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «لم أكن أدرك حقاً أنه تعرض لإصابة بالغة في لحظة غضب. أود أن أعرب عن أسفي الشديد لردة فعلي. أتمنى لكونور الشفاء العاجل».

وقبيل منشور مارتينيلي على مواقع التواصل الاجتماعي، دافع الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال عن لاعبه، حيث صرح في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: «أعرف جابي، إنه شخص رائع ولطيف، وربما لم يدرك ما حدث».

وأضاف أرتيتا: «أتمنى أن يكون كونور بخير، سأتحدث معه لأفهّمه الأمر. ربما لم يدرك مارتينيلي ما حدث». وسدد برادلي كرة ارتدت من العارضة في الشوط الأول من عمر المباراة التي اتسمت بالحذر، ويبدو الآن أنه سيغيب فترة طويلة عن المستطيل الأخضر.

ومن جانبه، صرح أرني سلوت، مدرب ليفربول: «أخشى الأسوأ على كونور برادلي. لا أعرف بعد طبيعة الإصابة، لكنه اضطر للخروج على محفة. يتعين علينا انتظار نتائج الفحوصات لنرى ما إذا كانت الإصابة خطيرة».

وتطرق سلوت للحديث عن سلوك مارتينيلي المثير للجدل، قائلاً: «لا أعرف اللاعب شخصياً، لكنه يبدو شخصاً لطيفاً. المشكلة في كرة القدم بشكل عام هي كثرة إضاعة الوقت وتظاهر اللاعبين بالإصابة، ما قد يثير استياءك من اعتقادك أن لاعباً ما يتعمّد إهدار وقتك». وأشار سلوت: «لا يمكنك أن تتوقع من مارتينيلي أن يفكر بوضوح في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع. إنني متأكد تماماً أنه لو كان يعلم طبيعة الإصابة، لما قام بهذا السلوك على الإطلاق».