ألونسو يشيد بالفوز على أتلتيكو في السوبر الإسباني

الرياض (د ب أ)

أثنى تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، على فوز فريقه الثمين على أتلتيكو مدريد، مساء أمس الجمعة، بالدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن كيليان مبابي، بات جاهزاً لخوض المباراة النهائية ضد الغريم التقليدي برشلونة. وضرب ريال مدريد موعداً مع برشلونة في نهائي البطولة، التي تستضيفها السعودية، وذلك بعد فوزه الثمين 2/ 1 على جاره اللدود أتلتيكو مدريد.

ويلعب الريال في النهائي المقرر إقامته بعد غد الأحد مع برشلونة، في ملعب «الإنماء» بمدينة جدة السعودية، وذلك بعد فوز الفريق الكتالوني الكاسح 5/ صفر على أتلتيك بلباو بالمربع الذهبي أيضاً، أول أمس الأربعاء.

وقال ألونسو في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب اللقاء «لقد كانت مباراة شديدة التنافس. الهدف المبكر الذي سجله فيدي منحنا أفضلية ونجح في تغيير مجرى الأمور قليلاً، لأنه أصبح هناك ما ندافع عنه».وأضاف: «في الشوط الأول عانينا، وكانت هناك لحظات لكل شيء. إنها مباراة قبل نهائي، وهذا الفريق يجيد التنافس ويجيد لعب مثل تلك المباريات. هدفنا اليوم كان بلوغ النهائي». وأوضح المدرب الشاب: «لقد كانت مباراة قوية ومتكافئة. عندما أصبحت النتيجة 2/ 1 اضطررنا لإجراء تغييرات، لكن كانت هناك مرحلة استقر فيها أداؤنا، وفي النهاية عانينا».

وتابع: «هذا هو الطريق للمنافسة على اللقب يوم الأحد المقبل، عندما نلعب النهائي. أنا سعيد. كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وتحدثنا أمس عن عدم نسيان دروس مباراة الدوري ضده. كنا بحاجة لطاقة أكبر في الالتحامات والمواجهات وإلى أمور كنا ندرك أنه بإمكاننا تحسينها».

وتحدث ألونسو عن فالفيردي، حيث قال: «لقد قدم مباراة رائعة. ليس فقط بفضل الهدف والتمريرة الحاسمة، بل أيضاً لما قدمه في مركز الظهير دفاعياً وهجومياً. إنه لاعب شديد الحماس ويتمتع بروح تنافسية عالية. أنا سعيد جداً من أجله، وقد منحه الهدف جرعة إضافية من الثقة. كان هدفاً كلاسيكياً لفيدي، ومن تسديدة رائعة». وأشار ألونسو إلى أن مبابي بات جاهزاً لخوض النهائي، بعد تعافيه من الإصابة، حيث قال «ستكون المباراة النهائية مختلفة، وسيسافر مبابي غداً. حالته أفضل بكثير، لقد تدرب وأحاسيسه إيجابية. فرص مشاركته في النهائي هي نفسها فرص أي لاعب آخر في الفريق».