فقير يعود من الباب الكبير بعد 389 يوماً

مراد المصري (أبوظبي)

عاد نبيل فقير نجم نادي الجزيرة، بقوة بعد انتهاء الإيقاف جراء حصوله على بطاقة حمراء في الجولة قبل الماضية أمام كلباء، ليضرب بثنائية في انتصار «فخر أبوظبي» على عجمان 3-0 ضمن الجولة 12 في دوري أدنوك للمحترفين.

ونجح فقير من إيجاد طريقه نحو الشباك على استاد محمد بن زايد لأول مرة بعد غياب استمر لـ389 يوماً منذ هدفه أمام العين في ديسمبر 2024، كما سجل اللاعب ثالث ثنائية له في دوري أدنوك للمحترفين بعد ثنائيتيه أمام العروبة وخورفكان.

ويعتبر فقير من أبرز الأسماء التي انضمت إلى ملاعبنا في آخر عامين، وهو الذي توّج بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا في عام 2018، وكان أحد الأسماء التي قادت الجزيرة للعودة إلى منصة التتويج، بفوز الفريق بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي.

وعانى اللاعب من الإصابات التي جعلت انطلاقته هذا الموسم بطيئة نسبية، قبل أن يجد التركيز اللازم ضد عجمان، في مباراة قد تشكّل نقطة مفصلية له.