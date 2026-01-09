السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فقير يعود من الباب الكبير بعد 389 يوماً

فقير يعود من الباب الكبير بعد 389 يوماً
9 يناير 2026 14:45

مراد المصري (أبوظبي)
عاد نبيل فقير نجم نادي الجزيرة، بقوة بعد انتهاء الإيقاف جراء حصوله على بطاقة حمراء في الجولة قبل الماضية أمام كلباء، ليضرب بثنائية في انتصار «فخر أبوظبي» على عجمان 3-0 ضمن الجولة 12 في دوري أدنوك للمحترفين.
ونجح فقير من إيجاد طريقه نحو الشباك على استاد محمد بن زايد لأول مرة بعد غياب استمر لـ389 يوماً منذ هدفه أمام العين في ديسمبر 2024، كما سجل اللاعب ثالث ثنائية له في دوري أدنوك للمحترفين بعد ثنائيتيه أمام العروبة وخورفكان.
ويعتبر فقير من أبرز الأسماء التي انضمت إلى ملاعبنا في آخر عامين، وهو الذي توّج بلقب كأس العالم مع منتخب فرنسا في عام 2018، وكان أحد الأسماء التي قادت الجزيرة للعودة إلى منصة التتويج، بفوز الفريق بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في الموسم الماضي.
وعانى اللاعب من الإصابات التي جعلت انطلاقته هذا الموسم بطيئة نسبية، قبل أن يجد التركيز اللازم ضد عجمان، في مباراة قد تشكّل نقطة مفصلية له.

أخبار ذات صلة
دبا يغادر المركز الأخير بالفوز الثاني
الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»
نبيل فقير
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©