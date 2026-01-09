سيتي يكسب سباق ضم سيمينيو

مانشستر (أ ف ب)

كسب مانشستر سيتي السباق للتوقيع مع الغاني أنطوان سيمينيو، مهاجم بورنموث، بعدما نجح في التعاقد معه مقابل 87 مليون دولار أميركي الجمعة.

ووقّع ابن الـ 26 عاماً الذي سجّل 10 أهداف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم هذا الموسم عقداً لمدة خمس سنوات ونصف السنة.

وكانت أندية عدة من بين المتنافسين للظفر بخدمات المهاجم الغاني، أبرزها إضافة إلى سيتي كل من ليفربول، مانشستر يونايتد وتوتنهام، علماً أن اللاعب كان يمتلك شرطاً جزائياً للرحيل، وكان من المقرر أن ينتهي مفعوله السبت، وفقاً للتقارير.

وقال سيمينيو «أنا فخور جداً بالانضمام إلى مانشستر سيتي».

وأضاف: «لقد تابعت سيتي خلال العقد الماضي تحت قيادة بيب جوارديولا، وكان الفريق المسيطر في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى تحقيقه إنجازات مذهلة في دوري أبطال أوروبا وكأس إنجلترا وكأس الرابطة».

وتابع: «لقد وضعوا أعلى المعايير، وهو نادٍ يضم لاعبين على مستوى عالمي، ومرافق عالمية، وأحد أعظم المدربين على الإطلاق (الإسباني) بيب جوارديولا».

وودّع سيمينيو فريقه بورنموث بأبهى طريقة بعدما قاده إلى تحقيق فوزه الأول بعد 11 مباراة بتسجيله هدف الفوز في الوقت القاتل على حساب توتنهام 3 - 2 الأربعاء ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

ويأمل سيتي في أن يعزز سيمينيو حملته لاستعادة لقب الدوري في ظل منافسة قوية مع أرسنال، الذي يتقدم عليه بفارق ست نقاط في صدارة الترتيب (49 مقابل 43).

كما ينافس سيتي على ثلاث جبهات أخرى هي كأس الرابطة وكأس إنجلترا ودوري الأبطال.