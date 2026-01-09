«استعراضية كوريا» تُوحد ألكاراز وسينر في منافسات الزوجي

مدريد (د ب أ)

يلتقي نجم التنس الإسباني كارلوس ألكاراز والإيطالي يانيك سينر، أفضل لاعبين في العالم، في مباراة استعراضية غداً السبت في كوريا الجنوبية، وهي المباراة الثالثة من نوعها في مسيرتهما القصيرة بعد نهائيي بطولة «سيكس كينجز سلام» في الرياض. وظهر ألكاراز وسينر أمام وسائل الإعلام اليوم الجمعة، وأظهرا علاقة التفاهم الجيدة بينهما، إذ وافق ألكاراز وسينر، اللذان تقاسما آخر ثمانية ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، على فكرة تشكيل فريق معاً لمرة واحدة، على الأقل، للعب منافسات الزوجي في الجولة العالمية، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية.

وأبدى سينر وألكاراز رغبتهما في خوض منافسات الزوجي معاً لمرة واحدة، حيث قال اللاعب الإسباني: «لعبنا معاً لمرة واحدة على الأقل سيكون أمراً ممتعاً. أعتقد أنني سأتولى الضربات الأمامية على أن يتولى هو الضربات الخلفية».

من جانبه، قال سينر: «أوافقه الرأي في ذلك. لم يسبق لنا التحدث في هذا الأمر، لكنه سيكون ممتعاً لمرة واحدة على الأقل». وتواجه ألكاراز ويانيك 16 مرة، ويتفوق الإسباني في المواجهات المباشرة بعشرة انتصارات مقابل ست هزائم.

وتذكر ألكاراز اللقاء الأول بينهما، في بطولة باريس للأساتذة فئة 1000 نقطة عام 2021، وقال «أنا أكبر منه بعامين، لكني رأيت شخصاً مميزاً. كان بإمكاني الشعور بذلك من الجانب الآخر من الملعب».