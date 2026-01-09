الوحدة والشارقة يقصّان شريط مؤجلات «أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتجه الأنظار مساء الغد إلى استاد آل نهيان، حيث يشهد مواجهة مرتقبة تجمع الوحدة وضيفه الشارقة، في افتتاح سلسلة مباريات مؤجلات دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، عند الساعة 19:45، في لقاء يحمل طابعاً خاصاً بعودة البرتغالي خوسيه مورايس مدرب الشارقة إلى ملعب فريقه السابق.

وتعد مواجهة «العنابي» و«الملك» باكورة مباريات المؤجلات، ضمن جدول مضغوط يسبق ختام الدور الأول، حيث تتواصل المؤجلات بقمة مرتقبة تجمع شباب الأهلي والوصل مساء غدٍ الأحد على استاد راشد، ضمن الجولة التاسعة، قبل أن تستكمل المباريات المؤجلة يومي الأربعاء والخميس 14 و15 يناير الجاري، بلقائي الشارقة والبطائح، وشباب الأهلي وعجمان، المؤجلين من الجولة العاشرة.

وتحمل مواجهة الليلة أبعاداً فنية وعاطفية، لا سيما بالنسبة لمورايس، الذي يعود للمرة الأولى إلى استاد آل نهيان منذ رحيله المفاجئ عن تدريب الوحدة، وانتقاله لتولي القيادة الفنية للشارقة، حيث قاده سريعاً إلى أول ألقاب الموسم 2025-2026، بتتويجه بكأس «سوبر إعمار» على حساب شباب الأهلي.

ويدخل الوحدة المواجهة وهو يحتل مركز الوصافة برصيد 24 نقطة من 11 مباراة، باحثاً عن مواصلة الضغط على الصدارة، في حين يخوض الشارقة اللقاء من المركز الحادي عشر برصيد 10 نقاط من 10 مباريات، متطلعاً لاستثمار دفعة العودة إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية.

وكان «العنابي» قد حقق نتائج لافتة تحت قيادة مورايس في انطلاقة الموسم، إذ أشرف المدرب البرتغالي على الفريق في 20 مباراة دون خسارة، عبر مختلف المسابقات المحلية، إلى جانب مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، ما يمنح المواجهة بُعداً إضافياً من حيث الذكريات الفنية بين الطرفين.

وتحمل مباراة الليلة الرقم 31 في تاريخ مواجهات الوحدة والشارقة ضمن دوري المحترفين، حيث يتفوق الوحدة بـ15 انتصاراً مقابل 8 للشارقة، فيما انتهت 7 مباريات بالتعادل، وسجل «العنابي» 59 هدفاً في مرمى الشارقة، مقابل 35 هدفاً لـ«الملك».