«الأبيض الأولمبي» يتحدى اليابان في طريق التأهل بكأس آسيا

معتصم عبدالله (أبوظبي)



يبحث منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم عن الاستمرارية في النتائج الإيجابية، عندما يخوض مواجهة صعبة وقوية أمام نظيره منتخب اليابان في الثالثة والنصف من عصر الغد، على استاد صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026، المقامة في المملكة العربية السعودية.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها منتخبا سوريا وقطر في الثامنة والنصف مساءً على استاد الأمير عبدالله الفيصل، حيث تتصدر اليابان ترتيب المجموعة الثانية برصيد ثلاث نقاط من مباراة واحدة، بفارق الأهداف أمام منتخب الإمارات، عقب فوزها على سوريا 5-0 في الجولة الأولى، التي شهدت أيضاً فوز «الأبيض الأولمبي» على قطر 2-0، فيما بقي رصيد قطر وسوريا خالياً من النقاط.

ويُعد فوز منتخبنا على قطر في المباراة الافتتاحية هو المرة الثانية فقط التي يحقق فيها «الأبيض الأولمبي» الفوز في مستهل مشاركته بالبطولة، بعد الأولى في نسخة 2016 عندما تفوق على أستراليا 1-0، علماً بأنه لم يسبق له تحقيق فوزين متتاليين في تاريخ مشاركاته في البطولة.

في المقابل، وباحتساب فوزها الكبير على سوريا، تكون اليابان قد حققت الانتصار في مباراتها الافتتاحية في خمس من أصل سبع مشاركات لها في كأس آسيا تحت 23 عاماً، وهو الرقم الأعلى بالتساوي مع منتخب كوريا الجنوبية في تاريخ المسابقة.

ويدرك لاعبو «الأبيض الأولمبي» أهمية المواجهة المرتقبة أمام «الساموراي» حامل اللقب، والمنتخب الوحيد الذي تُوّج بالبطولة أكثر من مرة (2016 و2024)، في ثالث مواجهة تجمع المنتخبين في تاريخ مشاركاتهما بنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، بعد الخسارة 1-2 في نسخة أوزبكستان 2022، و0-2 في النسخة الماضية بقطر 2024.

وكان «الأبيض الأولمبي» قد تجاوز بدايته المتوترة في مشواره القاري، بالفوز على قطر 2-0 في الجولة الأولى، إلا أن المدير الفني للمنتخب، الأوروجواياني مارسيلو برولي، شدّد على أن المرحلة المقبلة تتطلب مستوى أعلى أمام بطل القارة.

وقال برولي: «أنا سعيد جداً بأداء المجموعة كاملة، اللاعبون نفذوا الخطة تماماً كما تدربنا عليها، هذه تشكيلة أثق بها كثيراً، نعرف بعضنا منذ فترة، وهم لاعبون يبذلون أقصى جهد لديهم، ولدينا ثقة كاملة بقدرتنا على التأهل».

وأضاف: «ندرك جيداً ما تمثله اليابان في الكرة الآسيوية، فقد واجهناهم في النسخة الماضية من البطولة، ونستعد الآن لمواجهة منافس قوي للغاية، لكن ثقتنا مازالت عالية، هذا هو الطريق الذي يجب أن نسلكه للتقدم، واليابان هي الخطوة التالية، وسنتعامل مع المباراة بهذا التفكير».

من جهته، بعث منتخب اليابان برسالة قوية في مباراته الأولى، بعدما اكتسح نظيره السوري بنتيجة 5-0، حيث يتطلع مدربه جويتشي أويوا إلى تقديم أداء أفضل أمام الإمارات.

وقال أويوا: «قدم اللاعبون أداءً جيداً أمام سوريا، وأظهروا هدوءاً في الأوقات التي تطلبت ذلك، وآمل أن نتمكن من نقل هذا الزخم إلى مباراة الإمارات».

وأضاف: «كان بإمكاننا استغلال عدد أكبر من الفرص، لكن يجب الإشادة باللاعبين على أدائهم الجيد في ظل الظروف الصعبة للمباراة الأولى»، وتابع: «الفريق تأقلم بشكل جيد مع الأجواء هنا، ولدينا ثقة كاملة بجميع اللاعبين، ونؤمن بقدرتهم على بدء المباريات، تركيزنا ينصب على التأهل من دور المجموعات، وبناءً على ذلك سنختار التشكيلة المناسبة للمباراة الثانية».