كأس محمد بن راشد للقدرة.. مسك الختام للنسخة الـ19

عصام السيد (دبي)

تحتضن مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، غداً، سباق كأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، في نسخته الـ19، وهو السباق الرئيسي ومسك ختام مهرجان سموه للقدرة، وينظمه نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية طيران الإمارات.

ومن المتوقع أن يشهد السباق الرئيس الذي ينطلق اليوم في السادسة والنصف صباحاً، منافسة ساخنة بين أفضل الفرسان، خاصة بعد أن شهدت سباقات المهرجان مستوى مميزاً من التنافس بداية من «كأس السيدات» لمسافة 120 كلم في مستهل فعاليات الحدث وفازت به ميلينا منديز من إسطبلات إم 7، وسباق الإسطبلات الخاصة لمسافة 120 كلم ثاني محطات المهرجان، وفاز به محمد راشد مغير العميمي من إسطبلات المغير 2، إضافة إلى سباق كأس «جميلتي» المخصص للأفراس لمسافة 120 كلم. والذي فاز به عبدالرحمن البستكي من إسطبلات إم آر إم.

ويخوض الفرسان المشاركون في النسخة التاسعة عشر لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد للقدرة، تحدي مراحله الخمس، والتي تبدأ بالمرحلة الأولى «الأعلام الصفراء» والتي تبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، ثم ينطلق الفرسان إلى المرحلة الثانية «الأعلام الحمراء» ومن بعدها المرحلة الثالثة «الأعلام الخضراء» والتي تبلغ مسافة كل منهما 35 كيلومتراً، لينطلق بعدها الفرسان إلى المرحلة الرابعة «الأعلام الزرقاء»، التي تمتد مسافتها إلى 30 كيلومتراً، ثم يختتم السباق بالمرحلة الخامسة والأخيرة «الأعلام البيضاء»، والتي تمتد مسافتها إلى 20 كيلومتراً.

وأنهت اللجنة المنظمة كل الاستعدادات الخاصة بالبطولة من خلال التجهيزات الفنية والبيطرية لاستقبال الفرسان المشاركين في البطولة، الذين يتنافسون لنيل اللقب الغالي وكأس البطولة، وشهدت مدينة دبي الدولية للقدرة، أمس، إجراءات الفحص البيطري وقياسات الأوزان للفرسان المشاركين.

واشترطت اللجنة المنظمة أن يكون الحد الأدنى لوزن الفارس أو الفارسة 55 كجم، وأن يكون عمر الخيل 8 سنوات فما فوق، وألا يزيد نبض الخيل في عملية الفحص بعد كل مرحلة على 64 نبضة في الدقيقة.

وتوّج الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «ماجيك جلين تورك» لإسطبلات (إم آر إم) بإشراف إسماعيل محمد، بطلاً للنسخة الـ18 لكأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كلم، برعاية «طيران الإمارات» بمشاركة 145 فارساً وفارسة، وسجل البطل 6:20:31 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 25.23 كلم/ ساعة.

واحتل المركز الثاني الفارس سيف جمعة بالجافلة على صهوة «لايلاك دي فيجنولس» لإسطبلات إم 7 مسجلاً زمناً قدره 6:20:47 ساعات، وجاء في المركز الثالث الفارس علي عبد الله الفلاسي على صهوة «جولياث لارزاك» لإسطبلات العاصفة 2 مسجلاً زمناً قدره 6:20:55 ساعات.