الإمارات الوطنية للفنون القتالية جاهزة لـ«السادسة» في العين

العين (الاتحاد)

أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، اكتمال الاستعدادات لانطلاق بطولة الإمارات الوطنية السادسة للفنون القتالية المختلطة، المقرّر إقامتها يومي 10 و11 يناير الجاري في الصالة الرياضية بجامعة الإمارات بمنطقة العين، في أولى محطات الموسم الرياضي الجديد، وذلك في ظل مشاركة واسعة من لاعبي ولاعبات الأندية والأكاديميات على مستوى الدولة.

وشملت التحضيرات الجوانب التنظيمية والفنية كافة، بهدف بناء بيئة تنافسية عالية المستوى، بما يتيح تقييم الجاهزية البدنية والذهنية للاعبين منذ بداية الموسم، ويعزّز المنافسة بصورة تدريجية ومستدامة.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة لمئات اللاعبين من مختلف الفئات العمرية، حيث تضم المنافسات فئات الأشبال D (10–11 عاماً)، والناشئين C (12–13 عاماً)، والناشئين B (14–15 عاماً)، وفئة الشباب A (16–17 عاماً)، إضافة إلى فئة الكبار (18 عاماً فما فوق)، بما يعكس المسار التنافسي المعتمد لدى الاتحاد، ويعزّز الترابط بين المراحل العمرية ضمن منظومة تطوير متكاملة.

وأكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية في الاتحاد، أن البطولة تمثّل محطة تقييم فنية أساسية مع بداية الموسم، تتيح للأجهزة الفنية للأندية والأكاديميات الوقوف على مستويات اللاعبين، ورصد التطور الذي تحقق خلال فترة الإعداد، تمهيداً لبناء قاعدة قوية للاستحقاقات المختلفة المقبلة.

وفي هذا السياق، قال اللاعب سيف الجنيبي من أكاديمية أدما، الذي ينافس في فئة الشباب«A»: «تمثّل بطولة الإمارات الوطنية محطة مهمة لنا كلاعبين مع بداية الموسم الجديد، حيث تتيح لنا اختبار جاهزيتنا، وقياس مستوى التطور الفني والبدني الذي عملنا عليه خلال الفترة الماضية. المنافسة في أول بطولة للموسم تمنحنا دافعاً كبيراً لتقديم أفضل ما لدينا، ووضع أهداف واضحة للمرحلة المقبلة، خاصة في ظل قوة المشاركين والمدارس الفنية المتنوعة».