سيارة حكومية هدية لمشجع الكونغو «الصامت»

سيارة حكومية هدية لمشجع الكونغو «الصامت»
9 يناير 2026 18:29

باريس(د ب أ)
تحول المشجع الكونغولي ميشيل كوكا مبولادينجا، إلى أحد أبرز رموز كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، وهو ما دفع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى تكريمه ومنحه سيارة دفع رباعي "جيب" تقديراً لتمثيله المشرف للبلاد.
وجاء هذا التكريم من قبل وزير الرياضة الكونغولي بعد خروج منتخب الفهود من دور الستة عشر للبطولة القارية إثر الخسارة بهدف قاتل أمام الجزائر. وخطف كوكا الأنظار في المدرجات بوقفته الصامتة والساكنة تماماً، وشبهه الكبير بباتريس لومومبا، أحد زعماء استقلال الكونغو.
ووصف الفنان مبولادينجا، تجربته في البطولة بأنها "مذهلة ومربكة" في آن واحد، حيث أكد في تصريحات صحفية أنه لا يستطيع مغادرة غرفته في الفندق بسبب تدافع الجماهير لالتقاط الصور وإجراء المقابلات معه، معتبراً أن هذا الاهتمام مصدر فخر لبلده ويقدم صورة إيجابية عن الكونغو في كل مكان يذهب إليه في المغرب.
وحظى مبولادينجا، بتعاطف جزائري بعدما أبكته خسارة بلاده أمام محاربي الصحراء، إذ أهداه الاتحاد الجزائري لكرة القدم قمصان المنتخب الجزائري، بعدما سخر منه المهاجم محمد عمورة، ثم اعتذر بعد ذلك. كما وجهت اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا، دعوة رسمية للمشجع الكونغولي، لحضور المباراة النهائية المقرر إقامتها في 18 يناير الجاري.

