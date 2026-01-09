روسينيور: انتشال تشيلسي مهمة لا تحتمل الخوف

لندن (أ ف ب)

قال ليام روسينيور الجمعة إنه لا يهاب التحدي الذي ينتظره في مهمته الجديدة كمدرب لتشيلسي خلفاً للإيطالي إنزو ماريسكا، وذلك عشية اختباره الأول مع الفريق اللندني السبت في مسابقة كأس إنجلترا لكرة القدم.

وتم تعيين ابن الـ 41 عاماً في واحدة من أكثر الوظائف صعوبة في كرة القدم الإنجليزية، بعد فترة ناجحة قضاها في ستراسبورج الفرنسي العائد أيضاً لشركة «بلوكو» المالكة لتشيلسي.

وغادر ماريسكا «ستامفورد بريدج» في الأول من الشهر الحالي، رغم فوزه بكأس العالم للأندية ومسابقة «كونفرنس ليج» خلال موسمه الأول مع الفريق اللندني.

لكن تشيلسي لم يفز إلا في مباراة واحدة من آخر تسع في الدوري الممتاز، فتراجع إلى المركز الثامن.

ويقع على عاتق روسينيور انتشال الفريق من كبوته وقيادته للحصول على مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، عبر احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى.

وقال روسينيور عشية مباراة تشيلسي في كأس إنجلترا ضد فريق المستوى الثاني تشارلتون إن: «مستويات المواهب والقدرات التي رأيتها خلال الأيام القليلة الماضية من الطراز العالمي».

وتابع: «قام المدرب السابق إنزو بعمل جيد من الناحية التكتيكية، ومهمتي هي الارتقاء بالفريق إلى مستوى أعلى، وسأبذل أنا وفريقي قصارى جهدنا لتحقيق ذلك».

ورأى أنه «إذا كنت خائفاً أو متردداً، فلا جدوى من أن تكون مدرباً. سأعمل 24 ساعة في اليوم. سأدفعهم (للاعبين) بكل ما أوتوا من قوة لتحقيق النجاح».

شاهد روسينيور من المدرجات المباراة التي خسرها تشيلسي على أرض جاره اللندني فولهام 1-2 الأربعاء في الدوري الممتاز.

ورفع مشجعو الفريق لافتات وهتفوا في ملعب «كرايفن كاتدج» منتقدين إدارة مجموعة بلوكو للنادي.

وأصبح ماريسكا رابع مدرب دائم (غير مؤقت) يغادر النادي في غضون ثلاثة أعوام ونصف عام منذ أن سيطرت المجموعة على تشيلسي.

ورفض روسينيور التلميحات بأنه تم تعيينه ليُنفذ أوامر المجموعة المالكة، قائلاً: «لا أعتقد أنه من الممكن أن يكون المرء في هذا المنصب من دون أن يكون صاحب قراره. أتفهم ما يُقال في الصحافة، فأنا لست غريباً عن هذا العالم، لكن لا يمكن لأحد أن يكون مدرباً ناجحاً من دون أن يتخذ قراراته بنفسه».

وتابع «لقد حققنا نجاحاً كبيراً في ستراسبورج وأعتزم العمل بنفس الطريقة هنا».

في ظل الإدارة الحالية، ركز تشيلسي على استقطاب المواهب الشابة من جميع أنحاء العالم، لكن ماريسكا اشتكى من نقص الخبرة الذي أدى إلى أداء غير متسق.

وأعرب روسينيور عن ثقته بنجاح هذه المقاربة المعتمدة على الشباب، مستفيداً من تجربته في ستراسبورج.