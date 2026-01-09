السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبا يغادر المركز الأخير بالفوز الثاني

دبا يغادر المركز الأخير بالفوز الثاني
10 يناير 2026 01:00

فيصل النقبي (الفجيرة)

واصل دبا صحوته في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما جاء فوزه الأخير على خورفكان بهدفٍ من دون مقابل بطعم مختلف كونه الفوز الأول له هذا الموسم على ملعبه، والفوز الثاني على التوالي.
وجاء هذا الانتصار ليمنح دبا 6 نقاط متتالية في الجولتين الماضيتين، أسهمت في تقدم الفريق مركزين في جدول الترتيب، وبلوغ النقطة التاسعة والخروج من المركز الأخير إلى المركز الثاني عشر، في خطوة مهمة نحو تحسين موقعه والمضي قدماً بعيداً عن مراكز المؤخرة.
ويُعزى هذا التحول الإيجابي إلى العمل الفني الذي يقدمه المدرب بانايت، الذي تولى المهمة خلفاً للمدرب السابق برونو بيريرا، حيث بدأت بصماته تظهر بوضوح على أداء الفريق من حيث التنظيم والانضباط والروح القتالية داخل أرض الملعب.
كما لعب العمل الإداري المكثّف ومساندة الفريق دوراً بارزاً في تهيئة الأجواء المناسبة، ما انعكس إيجاباً على النتائج، ومنح اللاعبين ثقة أكبر في المرحلة الحالية، مع تطلع دبا إلى مواصلة حصد النقاط وتعزيز موقعه في جدول الترتيب خلال الجولات المقبلة.

