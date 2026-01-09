شمسة بنت حشر تعتزم الترشح للمقعد النسائي في اتحاد الطائرة



معتصم عبدالله (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم تعتزم الترشح لشغل المقعد النسائي الشاغر في مجلس إدارة اتحاد الطائرة للدورة الحالية، الممتدة حتى عام 2028، وفقاً لأحكام ولوائح النظام الأساسي للاتحاد.

ويُكمل المقعد النسائي تشكيل مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة عبدالله الدرمكي، بعد قرار التمديد الذي أُقر خلال جمعية عمومية سابقة، صوّت خلالها 15 نادياً بالموافقة على تمديد ولاية المجلس.

وجرى انعقاد الجمعية العمومية بحضور ممثل عن وزارة الرياضة، بناءً على طلب مجلس الإدارة، واستناداً إلى المادة (35) من النظام الأساسي للاتحاد، التي تتيح تمديد مدة المجلس في الحالات المحددة.

وبموجب قرار التمديد، جُددت الثقة في مجلس الإدارة الحالي، الذي يضم إلى جانب الرئيس كلاً من: عبدالعزيز إبراهيم السلمان، أسامة عبدالله قرقاش، الدكتور باسم حسن النقبي، جمال عيسى المطروشي، عوض صالح المنصوري، منصور راشد الكتبي، عبدالله راشد المهيري، علي مصبح بن تميم، وعلي سالم المانع.