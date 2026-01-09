السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الهاجري» و«الكربي».. تألق وصدارة في «دولية قفز الحواجز»

محمد الهاجري حقق فوزاً ثميناً (الاتحاد)
10 يناير 2026 01:00

أبوظبي (وام)

حقق فرسان الإمارات نتائج مميزة في منافسات دولية قفز الحواجز ضمن بطولة كأس رئيس الدولة، والمقامة حالياً بنادي أبوظبي للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق. وتصدر الفارس محمد غانم الهاجري بصحبة الفرس «ليليلونكا إس تي دبليو»، منافسات افتتاح دولية قفز الحواجز «فئة النجمتين»، كما حقق زميله عبدالله حمد الكربي تفوقاً كبيراً مع الجواد «جورجينا زد»، بالإضافة إلى فوز الفارس محمد حمد الكربي في المرحلتين على حواجز الـ140 سم.
وفاز الفارس محمد غانم الهاجري بالمركز الأول في أولى منافسات دولية فئة النجمتين مساء أمس، بمواصفات المرحلتين، على حواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، بعدما أكمل المرحلة الثانية محققاً 27.17 ثانية، وتفوق عبد الله حمد الكربي مع الفرس «جورجينا زد»، في ثاني منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين، بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز الـ140 سم، مسجلاً 56.48 ثانية.
وشهدت أولى فعاليات أمس، فوز الفارس السوري أسامة الزبيبي مع الجواد «بي إي سي هوجو» في منافسة بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ130 سم، بزمن قدره 31.86 ثانية.
وأقيمت ضمن البطولة الدولية فئة النجمتين منافسة بمواصفات المرحلتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وأحرز لقبها الفارس محمد حمد الكربي، مع الجواد «ليون فان دو بلاتان»، بعد إكماله المرحلة الثانية في أفضل أزمنة المشاركين، وبلغ 24.51 ثانية.

قفز الحواجز
كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز
محمد الهاجري
نادي أبوظبي للفروسية
