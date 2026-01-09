السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور تنطلق اليوم

برامج استراتيجية لتعزيز الإرث والهوية الوطنية (وام)
10 يناير 2026 01:00

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
«مرشح» و«مزعج».. موعد مع الرموز في بطولة فزاع للصيد بالصقور
الرمز لـ«رماد» في بطولة فزاع للصيد بالصقور

تنطلق اليوم منافسات النسخة الثالثة عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي ينظمها نادي أبوظبي للصقارين، وتستمر فعالياتها حتى 27 يناير الحالي في منطقة الفلاح بأبوظبي.
ويحتضن ميدان الفلاح فعاليات المنافسة بإقامة 3 أشواط نهائية، تبدأ عند الثامنة صباحاً بشوط العامة هواة فئة «جير تبع - فرخ»، و«جرناس»، تليها مسابقة شوط الناشئين لجميع الفئات - «فرخ وجرناس».
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة اكتمال الاستعدادات، وعمليات التسجيل لانطلاق المسابقات، والأهمية الكبيرة للبطولة، برمزيتها التنافسية، لأنها تحمل اسماً غالياً وعزيزاً على قلوب جميع المشاركين.
وأشارت إلى أن فئات وأشواط البطولة تتضمن فئة العامة هواة، وشوط الناشئين، وشوط أصحاب الهمم، وشوط السيدات، وأشواط فئة العامة - ملاك، ونهائي كأس رئيس الدولة للهدد، وأشوط العامة مفتوح، وأشواط الإنتاج المحلي، وأشواط معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، وأشواط الخليجيين، وصولاً إلى مزاينة كأس رئيس الدولة للصقور، وأشواط نهائي رئيس الدولة.
وأوضحت اللجنة حرص نادي أبوظبي للصقارين على تبني البرامج الاستراتيجية، لتعزيز الإرث والهوية الوطنية، وتواصل الأجيال، والارتقاء برياضة صيد الصقور، وتعزيز الدمج المجتمعي، من خلال مشاركة أصحاب الهمم في الفعاليات المختلفة، وتوفير بيئة محفزة ومشجعة تتناسب مع قدراتهم لممارسة هذه الرياضة الأصيلة، بالإضافة إلى تمكين المرأة من القدرات التنافسية.

كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
الصيد بالصقور
نادي أبوظبي للصقارين
آخر الأخبار
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
الرياضة
«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»
اليوم 12:30
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
الرياضة
«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
اليوم 12:02
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
الرياضة
نابولي يعيد فتح ملف ستيرلينج
اليوم 11:59
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
الرياضة
ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري
اليوم 11:57
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
الرياضة
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
اليوم 11:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©