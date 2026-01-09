91 خيلاً في الحفل السادس بمضمار جبل علي

عصام السيد (دبي)

برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ينظم مضمار جبل علي، اليوم، فعاليات السباق السادس، الذي يقام ضمن الموسم الجديد، 2025 – 2026، ويتألّف من 7 أشواط، بمشاركة 91 من الخيول المهجنة الأصيلة، باستثناء الشوط الأول المخصّص للخيول العربية الأصيلة، وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز هذا السباق 580 ألف درهم برعاية عدد من المؤسسات والشركات الرائدة بالدولة.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات»، عمر أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (0-80)، تتنافس على لقب كأس بورشه، وقيمة جائزته 50 ألف درهم، وأبرز المرشحين، «إس حديد»، و«راسخ الوثبة»، و«برجة».

ويقام الشوط الثاني لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (0-90)، على لقب برنامج داعم سباق داعم، وقيمة جائزته 100 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات، أمجاد، وجولي روجر، ومنية.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب جائزة الشعفار للاستثمار سباق داعم، وقيمة جائزته 72 ألف درهم، وأبرز المرشحين «مناوش»، و«بايبس آند دريم»، ويهيب.

ويشهد الشوط الرابع لمسافة 1200 متر، منافسة قوية بين الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب جائزة سباق السرعة لفئة التكافؤ تصنيف (0-75)، وقيمة جائزته 80 ألف درهم، وأبرز المرشحين، صارم، والمزن، وبرق الإمارات.

وخصّص الشوط الخامس لمسافة 1000 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، على لقب كأس نادي الوصل للتكافؤ تصنيف (75-100)، وقيمة جائزته 120 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات، ترجمان، واندكيت، وسكند نيم.

ويقام الشوط السادس لمسافة 1800 متر على لقب كأس العوير للتكافؤ تصنيف (0-80)، للخيول المهجنة الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، وعمر ثلاث سنوات، وقيمة جائزته 86 ألف درهم، وأبرز المرشحين، كيبو ماساكي، واكسيل باور، وفروست فاير.

ويختتم الحفل بالشوط السابع لمسافة 1600 متر على لقب بنك الإمارات دبي الوطني سباق داعم ستيكس، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق وعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 72 ألف درهم، وأبرز المرشحين، موهوب، ولا يطال، ووريثي.