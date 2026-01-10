الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية

«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
10 يناير 2026 11:56

أبوظبي (الاتحاد)
تُوّج محمل «العديد 30» بطلاً لسباق العالية للبوانيش الشراعية، الذي أُقيم ضمن منافسات مهرجان أبوظبي البحري، بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، في أجواء تراثية تنافسية عكست عمق ارتباط المجتمع الإماراتي بالإرث البحري الأصيل، وما تحمله هذه السباقات من قيم الأصالة والمهارة والتحدي.
وحقق محمل «العديد 30» للمالك محمد راشد محمد الرميثي، بقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي، المركز الأول بعد أداء قوي وثابت طوال مجريات السباق.
وحلّ في المركز الثاني محمل «الهادي 29»، للمالك والنوخذة عبدالله صباح محمد الرميثي، فيما جاء ثالثاً محمل «برق»، للمالك والنوخذة جابر محمد جابر الحمادي. 
وأكد خليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن سباق العالية يُعد من السباقات المهمة ضمن روزنامة مهرجان أبوظبي البحري، لما يحمله من رمزية تراثية وقيمة فنية عالية، مشيراً إلى أن المستوى التنافسي يعكس المكانة التي تحظى بها سباقات البوانيش الشراعية لدى النواخذة والبحارة.
وأضاف أن مهرجان أبوظبي البحري يواصل دوره في دعم الرياضات البحرية التراثية والحفاظ عليها، من خلال تنظيم سباقات نوعية تسهم في نقل هذا الإرث العريق إلى الأجيال الجديدة وتعزيز حضور القوارب التقليدية في المشهد الرياضي.
وشهد ختام السباق تتويج الفائزين من قِبل سعيد حميد المهيري، رئيس قسم الدعم الفني في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وخليفة راشد الرميثي، مدير فعاليات الرياضات التراثية في النادي، إلى جانب خليفة محمد السويدي، مدير أكاديمية نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

