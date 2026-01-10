ميلان يتمسك بتجديد عقد توموري

معتز الشامي (أبوظبي)

يواصل نادي ميلان مفاوضاته مع المدافع الإنجليزي فيكايو توموري من أجل تجديد عقده، في إطار سعي الإدارة لحسم مستقبل أحد أعمدة الخط الخلفي للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية إيطالية، شهدت الأيام الأخيرة تكثيف الاتصالات بين إدارة "الروسونيري" وممثلي اللاعب، مع تبقّي بعض التفاصيل النهائية العالقة، والمتعلقة بهيكل المكافآت المرتبطة بالأداء ومدة العقد الجديد.

ويُعد توموري عنصراً محورياً في المشروع الفني الذي يقوده المدرب ماسيميليانو أليجري، حيث ترى الإدارة أن المدافع الإنجليزي يمثل حجر أساس في بناء منظومة دفاعية مستقرة على المدى الطويل.

ورغم عدم التوصل لاتفاق رسمي حتى الآن، إلا أن أجواء المفاوضات توصف بالإيجابية، وسط توافق واضح بين الطرفين على الاستمرار معاً، دون وجود توتر أو استعجال في حسم الملف، كما يحرص ميلان على إغلاق هذا الملف في أقرب وقت، لتفادي أي محاولات خارجية، خاصة من أندية الدوري الإنجليزي، التي تتابع وضع اللاعب عن كثب.

ويمثل تجديد عقد توموري خطوة مهمة تعكس رغبة ميلان في الحفاظ على استقراره الفني، وتوجيه رسالة واضحة بالاستمرارية والطموح في المواسم المقبلة.