الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون

«أبوظبي للزوارق السريعة» يضم يوناس أندرسون
10 يناير 2026 12:02

أبوظبي (الاتحاد)
في خطوة استراتيجية تُعزّز مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً للرياضات البحرية والسياحة الرياضية، أعلن فريق أبوظبي للزوارق السريعة تعاقده مع المتسابق العالمي يوناس أندرسون، لتمثيل الفريق في الموسم المقبل من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، إحدى أبرز البطولات البحرية على الساحة الدولية.
وجرى توقيع العقد في مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بحضور ثاني القمزي، المدير التنفيذي لفريق أبوظبي والرياضات الحديثة، الذي أكد أن هذه الصفقة تتجاوز بُعدها الرياضي، لتُشكّل إضافة نوعية لمسيرة أبوظبي في استقطاب أبرز الأسماء العالمية، وترسيخ حضورها كعاصمة للرياضات البحرية والسياحة التنافسية.
وأشار القمزي إلى أن انضمام يوناس أندرسون يعكس الثقة العالمية المتزايدة في منظومة الرياضات البحرية في أبوظبي، وما توفره من بنية تحتية متقدمة، وتنظيم احترافي، وبيئة قادرة على استضافة وصناعة الأبطال، إلى جانب دورها في الترويج للمدينة كوجهة سياحية رياضية متكاملة.
وأضاف أن فريق أبوظبي يعمل وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى ربط الإنجاز الرياضي بالترويج السياحي، وتعزيز الحضور الدولي للإمارة عبر بطولات عالمية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة، وتسهم في إبراز هوية أبوظبي البحرية وقدرتها على استقطاب الأحداث الكبرى.
من جانبه، عبّر المتسابق العالمي يوناس أندرسون عن فخره بالانضمام إلى فريق أبوظبي، مؤكداً أن تمثيل الإمارة في بطولة العالم يشكل محطة مهمة في مسيرته، ومشيدًا بالمكانة التي تحظى بها أبوظبي على خريطة الرياضات البحرية العالمية.

أخبار ذات صلة
348 متنافساً في «صيد الكنعد»
«العديد 30» يحلّق بلقب سباق العالية للبوانيش الشراعية
يوناس أندرسون
نادي أبوظبي للرياضات البحرية
فريق أبوظبي للزوارق السريعة
ثاني القمزي
آخر الأخبار
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
الرياضة
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
اليوم 21:01
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©