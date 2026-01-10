«موثيكومب» و«ملقب» يخطفان الأضواء في «الكرنفال السابع»

عصام السيد (دبي)

تألق ممثل جودلفين «موثيكومب» في الشوط الرئيس، و«ملقب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم في شوط ميناء جبل علي، فيما حقق الثنائية كلٌّ من إسطبلات فيكتورياس فوريفر، والمدرب جيمي أوسبورن، وابنته الفارسة صافي أوسبورن، والفارس سيلفستر دي سوزا، وسايمون وايد كريسفورد، في الأمسية السابعة في برنامج كرنفال سباقات دبي، التي أقيمت بمضمار ميدان، وتألفت من 9 أشواط جاءت جميعها مثيرة ومتكافئة، بلغت قيمة جوائزها 2.065.000 درهم، برعاية موانئ دبي العالمية.

وأكد «موثيكومب» لجودلفين، بإشراف شارلي أبلبي، وقيادة ريتشارد مولن، حُسن ترشيحه، بالفوز بلقب سباق لورد نورث للتكافؤ تصنيف (90-110) المخصص للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق، في الشوط السادس والرئيس لمسافة 1800 متر «عشبي»، وقيمة جائزته 350 ألف درهم برعاية موانئ دبي العالمية.

وأكد «ملقب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة سيلفستر دي سوسا، نجوميته في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر (عشبي)، حاصداً لقب سباق ميناء جبل علي للتكافؤ تصنيف (75-95) والمخصص للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وانتزع «شون» لأوزماك، بإشراف جيمي أوسبورن، وقيادة صافي أوسبورن، جائزة الشوط الأول لمسافة 1900 متر (عشبي)، على لقب موانئ دبي العالمية للتكنولوجيا الرقمية، المخصص للخيول عمر 3 سنوات، وعمر 4 سنوات فما فوق «تكافؤ» تصنيف (70-90)، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

ومنح «برذرلي لوف» لجيم وكلير المتحدة، الثنائية للمدرب أوسبورن، والفارسة صافي أوسبورن في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر (رملي) للخيول المبتدئة عمر 3 سنوات فقط، على لقب ميناء راشد وقيمة جائزته 165 ألف درهم.

ومنح «فلاينج كوميت» لإسطبلات فيكتورياس فوريفر، بإشراف سايمون وايد كريسفورد الثنائية للفارس البرازيلي سيلفستر دي سوزا في الشوط الخامس لمسافة 1200 متر (عشبي)، سباق الوصل برعاية موانئ دبي العالمية، والمخصص للخيول عمر 3 سنوات «شروط»، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

وكانت إسطبلات فيكتورياس فوريفر، قد حققت ثنائية عبر «فورس آند فالور»، بإشراف جورج سكوت، وقيادة بيلي لوجنان، في الشوط الرابع لمسافة 1600 متر (رملي)، على لقب وي وان للتكافؤ تصنيف (75-95) والمخصص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

وخطف «كاتس باي فايف» لـ «آر آر آر» للسباقات، بإشراف دووج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، نجومية الشوط السابع لمسافة 1200 متر (رملي) على لقب موانئ دبي العالمية دول مجلس التعاون الخليجي للتكافؤ تصنيف (85-105)، والمخصص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 300 ألف درهم.

وفاجأت المهرة «ميس يتشانس» ملك الليث للسباقات، بإشراف أنطونيو سنترا وخوليو اولاسكواجا، وقيادة فرانسيسكو لياندرو، منافسيها في الشوط الثامن لمسافة 1000 متر (عشبي) على لقب موانئ دبي العالمية إكسبريس للتكافؤ تصنيف (70-90) ومخصص للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.

ومنح «أوشن فايكنج» لرباح للسباقات، وقيادة جيمس دويل، الثنائية لسايمون وايد كريسفورد، بفوز مستحق في ختام الحفل بالشوط التاسع لمسافة 1900 متر (عشبي) على لقب ميناء الحمرية للتكافؤ تصنيف (70-90)، والمخصص للخيول عمر 4 سنوات فما فوق وعمر 3 سنوات، وقيمة جائزته 190 ألف درهم.