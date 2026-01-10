الركراكي يشيد بالشوط المونديالي

الرباط (د ب أ)

وجّه وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، الشكر للاعبين والجماهير، عقب الانتصار التاريخي على منتخب الكاميرون 2/ صفر في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية، معتبراً أن الأداء في الشوط الأول كان الأفضل منذ مشاركة المغرب في كأس العالم.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة: «شكراً للاعبين والجمهور. ربما قدّمنا أفضل شوط أول منذ المونديال، الفوز كان مستحقاً، وفي الشوط الثاني تراجعنا قليلاً، رغم أننا لم نفكر في ذلك، لكننا أجبرنا على التراجع وبذل مجهود كبير أتمنى ألا ندفع ثمنه في المباراة المقبلة». وحرص المدرب الوطني على تهنئة الكاميرون، قائلاً: «أهنئ المنتخب الكاميروني الذي خلق لنا الكثير من المشاكل، ومدربه ولاعبيه الشباب الذين أمامهم مستقبل واعد، علينا أن نحافظ على أرجلنا على الأرض، ونبدأ الإعداد للمباراة المقبلة وتحضير اللاعبين بدنياً».

وأوضح أن الفارق، مقارنة بالمباريات السابقة، كان ذهنياً بالأساس، مضيفاً: «التغيير كان على المستوى الذهني فقط، كثيرون لم يعجبهم الشوط الأول أمام تنزانيا وهم على حق، لكنني ركّزت على الأداء الجيد في الشوط الثاني، وعلى هذا الأساس بنينا تحضيراتنا لمباراة الجمعة».

وأضاف: «كنا نعرف أن الكاميرون قوية في الصراعات الثنائية، لذلك ركّهزنا على هذه النقطة، فكانت المباراة بإيقاع قوي».

وعن الدور المحوري لإبراهيم دياز في البطولة، قال الركراكي: «ما يعجبني فيه ليس تسجيله خمسة أهداف، بل الطريقة التي غيّر بها عقليته وأصبح يخدم المجموعة ويبذل مجهوداً كبيراً بسخاء. كنت أستبدله دائماً تقريباً بعد 60 دقيقة رغم تسجيله، لأنه يفتقد لإيقاع المنافسة مع فريقه». وبخصوص طموحات المنتخب، شدد قائلاً: «نحن قريبون من اللقب، لكن من الخطأ التفكير في ذلك قبل التركيز على نصف النهائي، أنهينا غياباً عن المربع الذهبي دام 22 عاماً، وعلينا أن نحافظ على تواجدنا الدائم في الأدوار المتقدمة مثل منتخبات كبيرة كالكاميرون ومصر ونيجيريا». كما أثنى على أشرف حكيمي، قائلاً: «حكيمي قائد مثالي للمجموعة وللشباب، ويمثّل قدوة للجميع، مكانته أساسية في المنتخب ودوره محوري». وختم الركراكي تصريحاته بالحديث عن التحكيم: «منذ بداية البطولة هناك من يروّج لأمر غير موجود يتعلق بكون التحكيم في صالحنا. ليس من عادتي الحديث عن الحكام، لكن في النسخة السابقة حرمنا من ضربة جزاء أمام جنوب أفريقيا وتعرّضت للإيقاف ظلماً، ولم يتحدث أحد عن ذلك. نفهم أن الجميع يتطلع لإقصائنا بكل الطرق الممكنة».