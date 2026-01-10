الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

كأس السوبر الإسباني.. تعرف على سجل الفائزين والهدافين

كأس السوبر الإسباني.. تعرف على سجل الفائزين والهدافين
10 يناير 2026 14:17

معتز الشامي (أبوظبي)
تتصدر المنافسة الأشرس في كرة القدم الإسبانية المشهد مرة أخرى، حيث يتواجه ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، مساء الأحد المقبل، في جدة، وحجز برشلونة مكانه في النهائي بطريقة حاسمة، حيث سحق أتلتيك بلباو بنتيجة 5-0 في نصف النهائي. وفي الوقت نفسه، حقق ريال مدريد فوزاً صعباً على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1، ليمهد الطريق لفصل آخر من الكلاسيكو.
وسيكون هذا الموسم الرابع على التوالي الذي يلتقي فيه ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني "برشلونة بطل 2023 و2025 وريال مدريد بطل 2024".
وأقيمت كأس أبطال إسبانيا وكأس "إيفا دوارتي"، وهما نسختان مبكرتان من كأس السوبر الإسباني الحديث، تحت مسمى مشابه في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، قبل أن تتوقف لثلاثة عقود، وفي عام 1982، أقيمت النسخة الأولى من كأس السوبر الإسباني، حيث فاز ريال سوسيداد، بطل الدوري الإسباني، على ريال مدريد، حامل لقب كأس الملك.
ويعد برشلونة الفريق الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة (15 لقباً)، موسعاً الفارق مع ريال مدريد في الترتيب التاريخي (13 لقباً). يليه أتلتيك بلباو وديبورتيفو لاكورونيا بثلاثة ألقاب لكل منهما؛ ثم أتلتيكو مدريد بلقبين؛ وأخيراً فالنسيا وإشبيلية وريال سرقسطة وريال مايوركا وريال سوسيداد بلقب واحد لكل منها.
ويتصدر ليونيل ميسي قائمة الهدافين التاريخيين لكأس السوبر الإسباني بفارق كبير، برصيد 14 هدفاً في 20 مباراة، ويأتي أسطورتا ريال مدريد، راؤول جونزاليس وكريم بنزيمة خلفه، برصيد 7 أهداف لكل منهما، متفوقين بـ3 أهداف على كريستيانو رونالدو، الذي سجل 4 أهداف في 7 مباريات.

