«التضامن الإماراتي» تناقش استراتيجية العمل وتعتمد الخطة السنوية

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة التضامن الأولمبي الإماراتي اجتماعها الأول بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية في دبي، عقب قرار تشكيلها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الشهر الماضي، وذلك لمناقشة استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة، ومناقشة أولويات الاستفادة من برامج التضامن الأولمبي المتنوعة.

وحضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، برئاسة فارس محمد المطوّع، الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، رئيس لجنة التضامن الأولمبي الإماراتي، حيث تضم اللجنة كلاً من الأعضاء: قيس الظالعي، رئيس لجنة التسويق والموارد المالية، والدكتور ناصر محمد التميمي، رئيس اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية، وعبدالعزيز السلمان، رئيس لجنة التخطيط، وأمل بو شلاخ، رئيس لجنة التوازن بين الجنسين، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة.

واستعرض الحضور قرار تشكيل لجنة التضامن الأولمبي الإماراتي واختصاصاتها وفق النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، ومناقشة آلية عمل اللجنة ودورية اجتماعاتها والتنسيق مع الأمانة العامة، واستعراض برامج التضامن الأولمبي المعتمدة للدورة الأولمبية (2025-2028)، إضافة إلى مناقشة أولويات الاستفادة من برامج التضامن الأولمبي لكل من الرياضيين المدربين، الإدارة، الحوكمة، مع تحديد الفئات المستهدفة من الاتحادات الرياضية الوطنية.

وشهد الاجتماع اعتماد خطة العمل السنوية للجنة التضامن الأولمبي الإماراتي، وتحديد آلية تلقي ودراسة طلبات الاتحادات الرياضية للاستفادة من برامج التضامن الأولمبي، ومعايير التقييم والمفاضلة بين الطلبات المقدمة، ومناقشة الأطر المالية المعتمدة لبرامج التضامن الأولمبي وآلية الصرف والمتابعة، وآلية الرقابة والتقارير الدورية ورفعها لمجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية، وآلية التنسيق مع اللجنة الأولمبية الدولية والجهات ذات الصلة ببرامج التضامن الأولمبي.

واطّلع الحضور على مهام لجنة التضامن الأولمبي، والتي شملت وضع الاستراتيجية الوطنية للاستفادة من برامجه، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجنة الأولمبية الوطنية والميثاق الأولمبي، اقتراح البرامج والمشروعات المؤهلة للدعم في مجالات إعداد الرياضيين، تطوير الكوادر، الإدارة الرياضية، والحوكمة المؤسسية، تصميم خطط التمويل الخاصة بالبرامج التضامن الأولمبي الإماراتي، التنسيق المباشر مع التضامن الأولمبي الدولي بشأن خطط الدعم، المخصصات المالية، ومتطلبات الاعتماد والمتابعة.

وناقش الحضور برامج التضامن الأولمبي مثل دعم إعداد الرياضيين للألعاب الأولمبية، والبرامج الأساسية لإعداد الرياضيين ومنها برنامج المنحة الأولمبية، الذي يُعد حجر الأساس في برامج التضامن الأولمبي، حيث يوفّر دعماً فردياً ومخصّصاً للرياضيين النخبة، الذين يتم اختيارهم من قبل اللجان الأولمبية الوطنية حول العالم، حيث قدّم البرنامج الدعم لـ 1,557 رياضياً من 185 لجنة أولمبية وطنية بدورة ريو 2016.