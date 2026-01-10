إنجاز ميسي في «السوبر الإسباني» يبحث عن منافس

معتز الشامي (أبوظبي)

للعام الرابع على التوالي، سيجمع نهائي كأس السوبر الإسباني بين أشهر غريمين في كرة القدم الإسبانية؛ برشلونة وريال مدريد، وفاز برشلونة باثنين من آخر ثلاثة نهائيات، بما في ذلك فوزه المثير بنتيجة 5-2 العام الماضي في واحدة من أكثر مباريات الموسم إثارة. ومع تقدم برشلونة حالياً بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد في صدارة الدوري الإسباني، وسعيه لتكرار الفوز باللقب، قد تحدد هذه المواجهة مسار ما تبقى من الموسم الإسباني.

وسبق لعدد من أفضل لاعبي كرة القدم الإسبانية أن حققوا إنجاز الفوز بكأس السوبر، بل إن بعضهم فاز به أكثر من مرة، فعلى وجه الخصوص، رفع لاعبان كأس السوبر الإسباني أكثر من غيرهما بواقع 7 مرات.

ويتمتع نادي برشلونة بعلاقة مميزة مع هذه البطولة منذ انطلاقها عام 1982. ويعد حامل اللقب الحالي النادي الأكثر تتويجاً بها، برصيد 15 لقباً في كأس السوبر الإسباني، ولهذا السبب، ليس من المستغرب أن يتصدر قائمة اللاعبين الأكثر فوزاً بكأس السوبر الإسباني أسطورتان من برشلونة، وهما ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس (بـ7 ألقاب لكل منهما)، يليهما جيرارد بيكيه، وأندريس إنييستا، وفيكتور فالديس، وتشافي هيرنانديز (جميعهم بـ6 ألقاب في كأس السوبر).

كما فاز داني ألفيس مع (إشبيلية، برشلونة)، وخوسيه ماري باكيرو مع (ريال سوسيداد، برشلونة)، وتشيكي بيغريستين مع (برشلونة، ريال سوسيداد، ديبورتيفو لاكورونيا) بـ 5 ألقاب أيضاً.

ومع ذلك، فإن أول لاعب من ريال مدريد يظهر في القائمة يحتل المركز السابع، وهو لوكا مودريتش، لاعب ميلان الحالي. خلال مواسمه الثلاثة عشر مع النادي، فاز الكرواتي بـ5 ألقاب في كأس السوبر الإسباني، ووفاز ناتشو فرنانديز، الذي يلعب حالياً مع القادسية في السعودية، ونجما ريال مدريد السابقين فرناندو هييرو، ومانويل سانشيز بـ 5 ألقاب أيضاً.

وبالنظر إلى أن أياً من لاعبي كرة القدم المذكورين لا يلعب في هذه النسخة من كأس السوبر الإسباني، سيحتفظ ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس، لسنة أخرى، بشرف كونهما اللاعبين اللذين فازا بالبطولة أكثر من غيرهما.

** اللاعبون الأكثر فوزاً بكأس السوبر الإسباني

1- ليونيل ميسي (برشلونة): 7

2- سيرجيو بوسكيتس (برشلونة): 7

3- جيرارد بيكيه (برشلونة): 6

4- أندريس إنييستا (برشلونة): 6

5- فيكتور فالديس (برشلونة): 6

6- تشافي هيرنانديز (برشلونة): 6

7- لوكا مودريتش (ريال مدريد): 5

8- ناتشو فرنانديز (ريال مدريد): 5

9- داني ألفيس (إشبيلية، برشلونة): 5

10- فرناندو هييرو (ريال مدريد): 5