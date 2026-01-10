سيمينيو الرابع.. تعرف على أغلى صفقات الأفارقة في تاريخ البريميرليج

معتز الشامي (أبوظبي)

شهدت فترة الانتقالات الشتوية بداية هادئة نوعاً ما، حيث لم تبرم سوى صفقات قليلة في الأسبوع الأول من يناير، لكن استحوذت صفقة أنطوان سيمينيو على اهتمام الجميع، وأعلن مانشستر سيتي عن ضم مهاجم بورنموث، مقابل 72 مليون يورو كدفعة أولى، إضافة إلى 1.7 مليون يورو كإضافات.

ولم تكن هذه الصفقة مجرد رقم قياسي في سوق الانتقالات للاعب من بورنموث، بل جعلت المهاجم الغاني أيضاً أحد أغلى اللاعبين الأفارقة الدوليين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر القائمة الإيفواري نيكولاس بيبي، الذي انضم إلى أرسنال قادماً من ليل الفرنسي مقابل 80 مليون يورو عام 2019، لكنه لم يظهر كامل إمكانياته في الدوري الإنجليزي الممتاز. غادر بيبي أرسنال في صفقة انتقال حر بعد 4 سنوات، وفي المركز الثاني، يحل الكاميروني بريان مبيومو، لاعب مانشستر يونايتد، في صفقة انتقال بلغت قيمتها 75 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية من برينتفورد.

ويأتي مهاجم مانشستر سيتي عمر مرموش، في صفقة انتقال بلغت قيمتها 75 مليون يورو، من آينتراخت فرانكفورت الألماني في المركز الثالث. أما سيمينيو، الذي يتوقع الكثيرون أن يكون بديلاً طويل الأمد للموهبة المصرية، فقد ارتقى إلى المركز الرابع في قائمة أغلى اللاعبين على مر التاريخ بعد انتقاله في يناير.

وفي المركز الخامس، يأتي رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الجزائري، الذي انضم من ليستر سيتي مقابل 68 مليون يورو. ويحتل الغاني محمد قدوس، المركز السادس، بعد انتقاله من وستهام إلى توتنهام مقابل 63.8 مليون يورو في بداية الموسم، متجاوزاً بذلك انتقال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج إلى أرسنال مقابل 63.75 مليون يورو في موسم 2017/18.

وتأتي صفقة انتقال الغيني نابي كيتا من لايبزيج إلى ليفربول بقيمة 60 مليون يورو، في المركز الثامن، ويحتل انتقال الكونغولي يوان ويسا من برينتفورد إلى نيوكاسل مقابل 57.7 مليون يورو في المركز التاسع، ويختتم قائمة العشرة الأوائل انتقال الكونغولي آرون وان بيساكا من كريستال بالاس إلى مانشستر يونايتد مقابل 55 مليون يورو.

أغلى صفقات الأفارقة في تاريخ البريميرليج

1- نيكولاس بيبي: 80 مليون يورو

2- بريان مبيومو: 75 مليون يورو

3- عمر مرموش: 75 مليون يورو

4- أنطوان سيمينيو: 72 مليون يورو

5- رياض محرز: 67.5 مليون يورو

6-محمد قدوس: 63.8 مليون يورو

7- بيير إيمريك أوباميانج: 63.8 مليون يورو

8- نابي كيتا: 60 مليون يورو

9- يوان ويسا: 57.7 مليون يورو

10- آرون وان بيساكا: 55 مليون يورو