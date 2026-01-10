الأحد 11 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

107 خيول عربية تتنافس بالحفل السادس على مضمار العين

107 خيول عربية تتنافس بالحفل السادس على مضمار العين
10 يناير 2026 16:45

عصام السيد (العين)
يشهد نادي العين للفروسية والرماية، في الساعة الخامسة من مساء الغد، فعاليات حفل سباقه السادس، الذي يتألف من 8 أشواط، بمشاركة 107 من الخيول العربية الأصيلة، تتنافس على مجموع الجوائز المالية البالغة 510 آلاف درهم.
ويستهل الشوط الأول لمسافة 2000 متر بسباق تكافؤ (0-70)، للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق وقيمة جائزته 70 ألف درهم، وخُصص الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
ويقام الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق تكافؤ (0-85) للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.
ويشهد الشوط الخامس، لمسافة 1600 متر، منافسة قوية بين الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية عمر خمس سنوات فما فوق، والتي لم تَفُز مرتين، وقيمة جائزته 80 ألف درهم.
ويقام الشوط السابع لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ (0-80) للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ (0-80) للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.

أخبار ذات صلة
جمعية الإمارات للخيول العربية تُحدّث «جواز الخيل»
«أبوظبي للدراجات الهوائية» يتصدّر «الكبار» في سباق مضمار العين
مضمار العين
الخيول العربية
نادي العين للفروسية والرماية
آخر الأخبار
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
الرياضة
الخطيب يخضع لفحوص طبية في فرنسا
اليوم 21:01
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
الأخبار العالمية
أوكرانيا تستهدف منصات حفر نفط روسية في بحر قزوين
اليوم 20:41
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
علوم الدار
محمد القرقاوي: قمة المليار متابع رسخت موقعها أكبر تجمع عالمي لصناع المحتوى
اليوم 20:39
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
علوم الدار
قمة المليار متابع: الذكاء الاصطناعي شريك في التعليم
اليوم 20:39
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
الرياضة
ثلاثية مارتينيلي تقود أرسنال لتجاوز بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي
اليوم 20:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©