107 خيول عربية تتنافس بالحفل السادس على مضمار العين

عصام السيد (العين)

يشهد نادي العين للفروسية والرماية، في الساعة الخامسة من مساء الغد، فعاليات حفل سباقه السادس، الذي يتألف من 8 أشواط، بمشاركة 107 من الخيول العربية الأصيلة، تتنافس على مجموع الجوائز المالية البالغة 510 آلاف درهم.

ويستهل الشوط الأول لمسافة 2000 متر بسباق تكافؤ (0-70)، للخيول العربية الأصيلة «إنتاج الإمارات» عمر أربع سنوات فما فوق وقيمة جائزته 70 ألف درهم، وخُصص الشوط الثاني لمسافة 1800 متر للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

ويقام الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، للخيول العربية المبتدئة عمر أربع سنوات، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، وخُصص الشوط الرابع لمسافة 1600 متر سباق تكافؤ (0-85) للخيول العربية عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

ويشهد الشوط الخامس، لمسافة 1600 متر، منافسة قوية بين الخيول العربية المبتدئة عمر 4 سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 70 ألف درهم، ويقام الشوط السادس لمسافة 1400 متر للخيول العربية عمر خمس سنوات فما فوق، والتي لم تَفُز مرتين، وقيمة جائزته 80 ألف درهم.

ويقام الشوط السابع لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ (0-80) للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم، ويختتم الحفل بالشوط الثامن لمسافة 1000 متر سباق تكافؤ (0-80) للخيول العربية عمر أربع سنوات فما فوق، وقيمة جائزته 40 ألف درهم.