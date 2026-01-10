رابطة المحترفين تعلن الجدول الناري لدوري أدنوك حتى الجولة 18

معتز الشامي (أبوظبي)

حدّدت رابطة المحترفين الإماراتية جدول مباريات دوري أدنوك للمحترفين حتى الجولة 18 من الموسم الجاري، كاشفةً عن مرحلة حاسمة ومكثّفة من عمر المنافسة، تتداخل فيها قمم الكبار مع الديربيات والمواجهات المباشرة، التي قد تعيد رسم خريطة الصراع على اللقب والوصافة، وكذلك سباق الهروب من القاع.

ويمتد الجدول المعلن من الجولة 15 التي تنطلق 5 فبراير المقبل وتقام على 3 أيام، وحتى الجولة 18 التي تقام يوم 25 من نفس الشهر، والتي تقام أيضاً على 3 أيام، وذلك وسط روزنامة مزدحمة ومتقاربة زمنياً، تفرض تحديات بدنية وفنية على جميع الفرق، خاصة الأندية الكبرى التي تنافس على أكثر من جبهة قارياً ومحلياً، وهي أندية: الوحدة، شباب الأهلي، الشارقة والوصل.

وتقام الجولة 15 أيام الخميس والجمعة والسبت 5 و6 و7 فبراير المقبل، وتحمل طابع «جولة القمم» بامتياز، خصوصاً في يومها الأول، حيث تُعد أبرز مواجهاتها ديربي بر دبي بين النصر والوصل على استاد آل مكتوم، تليها قمة قوية بين الشارقة وشباب الأهلي، وفي اليوم الثاني يستضيف الجزيرة فريق العين في مواجهة نارية، ما يمكن وصفها جولة اختبار طموحات الصدارة.

أما الجولة 16، فتُقام يومي الجمعة والسبت 13 و14 فبراير، وتبرز فيها مواجهة قمة استثنائية بين العين وضيفه النصر، التي تُعد واحدة من أكثر مباريات الدوري سخونة جماهيرياً، في حين ينتظر الشارع الكروي تأكيد موعد قمة شباب الأهلي والوحدة، التي أُدرجت بتوقيت يُحدد لاحقاً نظراً لانشغال الفريقين بمباريات دوري الأبطال، ما يزيد من ترقبها وأهميتها في سباق المراكز الأولى.

وتشهد الجولة 17، والمقررة أيام الجمعة والسبت والأحد 20 و21 و22 فبراير، مواجهات لا تقل إثارة، أبرزها لقاء الوحدة والجزيرة، في جولة قد تُفرز ملامح أوضح لصراع الوصافة والمربع الذهبي، خاصة مع دخول الموسم مرحلته الثانية الأكثر حساسية.

وتُختتم المرحلة المعلنة بالجولة 18، التي تُقام بين الأربعاء 25 فبراير إلى الجمعة 27 فبراير، حيث تتجه الأنظار إلى ديربي ناري يترقبه الجميع بين الوصل وضيفه شباب الأهلي، ولقاء قمة من نوع آخر، يجمع بين الجزيرة والشارقة، في اليوم الثاني من الجولة، ومواجهة لن تكون سهلة بين خورفكان وضيفه العين، إضافة إلى لقاءات تحمل أبعاداً تنافسية قوية، سواء في القمة أو القاع، مع تزايد الضغوط وارتفاع منسوب الحسابات الفنية.

ويعكس هذا الجدول توجّه رابطة المحترفين نحو توزيع متوازن للمباريات الكبرى، بما يضمن الحفاظ على زخم المنافسة والإثارة الجماهيرية، في وقت تدخل فيه الأندية الكبيرة، والتي تتنافس على اللقب، مثل العين المتصدر، ومطارديه، الوحدة، شباب الأهلي، الجزيرة، الوصل، منعطفاً مفصلياً قد يحسم ملامح الموسم مبكراً أو يؤجل الحسم حتى الأمتار الأخيرة.

وبين قمم متتالية وديربيات مشتعلة، يبدو أن الجولات من 15 إلى 18 ستكون عنواناً لمرحلة «كسر العظام» في دوري أدنوك، حيث لا مجال للتعويض، وكل نقطة قد تساوي موسماً كاملاً.